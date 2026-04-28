Paso a paso: los 5 ejercicios de Viviana Saccone para entrenar la fuerza y autonomía en el gimnasio

Viviana Saccone ha demostrado que la edad es solo un número cuando se trata de mantenerse en forma y lucir una figura saludable. A través de sus redes sociales, comparte sus rutinas de entrenamiento, inspirando a sus seguidores a adoptar un estilo de vida activo y saludable. Sus prácticas habituales combinan ejercicios de entrenamiento y el uso de máquinas especializadas, todo con el objetivo de fortalecer su cuerpo y mantener su energía al máximo.

Viviana Saccone rutina de músculos, piernas y glúteos

Viviana Saccone, es una de las actrices que tiene una figura privilegiada, pero eso no se consigue únicamente por comer sano, sino también, por llevar adelante una rutina completa en el gimnasio que requiere ayuda de máquinas que faciliten mejorar su cuerpo y beneficiar su musculatura.

Viviana Saccone//Instagram

Entrenar la fuerza y autonomía

Viviana Saccone lleva una rutina que requiere el uso de sus piernas para estar fuerte todos los días con un aparato legg press. "Entrenar no es solo estética. Es salud, fuerza y autonomía", sostuvo la actriz en su cuenta de Instagram y agregó: "Con los años, el cuerpo necesita músculo. Y el músculo se trabaja con peso".

Ejercicios para fortalecer glúteos

Una de las herramientas que utiliza Viviana Saccone en su rutina es la máquina de leg press, un equipo especializado para trabajar los glúteos y las piernas. Este aparato, que suele consistir en una silla que levanta las piernas, permite realizar levantamientos de cadera con mayor control y efectividad. Es uno de sus favoritos porque ayuda a fortalecer la zona de los glúteos.

Equilibrio en la postura

Se trata de una herramienta que la colocar la espalda recta y trabajar la pierna y los glúteos también ayuda a mejorar la postura, además de contribuir a una mayor estabilidad en las piernas.

Legg press para músculos

Viviana Saccone utiliza esta técnica para fortalecer los músculos de las piernas. El ejercicio se trata de colocarse en la máquina con la espalda recta y los pies separados al ancho de las caderas. Al empujar las piernas se asegura fortalecer los músculos de las mismas. "No es tarde. No es extremo. Es necesario.", afirmó la artista.

Ejercicios de brazos de Viviana Saccone

Viviana Saccone//Instagram

Mancuerdas

Entre los ejercicios que no pueden faltar en su entrenamiento, Viviana Saccone también incluye levantamientos de pesas para brazos, como las que realiza con mancuernas de tres kilos. Estos movimientos ayudan a definir y tonificar los músculos superiores, además de incrementar la fuerza general. La actriz aconseja realizar series cortas pero intensas, y combinar estos ejercicios con rutinas cardiovasculares para acelerar la quema de grasa.