Morena Rial no se guardó nada y fulminó a Tomás Dente, Fede Bal, Cinthia Fernández y Yanina Latorre

Morena Rial vuelve a estar en el centro de la controversia tras sus explosivas declaraciones en un programa de Net TV. La hija de Jorge Rial no dudó en lanzar duras acusaciones contra varias figuras del espectáculo, incluyendo a Fede Bal, Tomás Dente, Cinthia Fernández y Yanina Latorre.

Morena Rial disparó contra todos: Fede Bal, Cinthia Fernández y Yanina Latorre

La polémica comenzó cuando Ángel de Brito presentó un tape en LAM, donde Morena se despachaba contra diversas personalidades. “Habló hace un ratito en Net TV Morena Rial. Se la agarró con Fede Bal y dijo que ´era un golpeador´, que Cinthia Fernández dejó a la exmujer de Castillo en la calle, que Yanina Latorre es ´psiquiátrica´, y varias cosas más”, anunció el conductor antes de emitir el material.

En el video, Morena también se refirió a Tomás Dente, quien previamente la había criticado. “Si las vi (las declaraciones), pero él me da como cosita. No le voy a dar nada de mí. Me mató por todos lados, pero mató a todo el mundo. Es una resentido de la vida”, disparó sin filtro.

Por otro lado, también habló de la relación con su padre, Jorge Rial tras haber sido detenida. “Habíamos tenido una charla previa antes de que caiga detenida y le dije que las cosas iban a cambiar. Está enojado y preocupado con la situación, pero, dentro de lo que se puede, nos llevamos bien, está todo el orden”, aseguró.

Morena Rial detenida

Cuando le preguntaron sobre Yanina Latorre, Morena fue contundente. “Me matan en el programa, pero todos los días me viene a tocar el timbre en el horario de LAM par que les dé una nota. No me importa, no tiene otro tema de qué hablar que no sea yo. Para mí, la bronca viene de un problema de ella con mi papá”, expresó.

Tras la emisión del tape, Yanina Latorre no se quedó callada y respondió en vivo: “Estamos hablando de una chica que la agarraron robando con su hijo en brazos. Sale a robar cuando tiene posibilidad de laburar. Te digo, Morena, que psiquiátrica no soy. No hay ningún vuelto con tu papá y me amigué hace un montón. Si me peleo con Rial, me agarro con Rial”.

Morena Rial

Las declaraciones de Morena Rial encendieron un nuevo fuego en el mundo del espectáculo y generaron una ola de reacciones en las redes sociales. Sin dudas, la joven sigue siendo una de las figuras más polémicas del medio.

N.L