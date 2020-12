Oriana Sabatini compartió una foto llorando y preocupó a sus seguidores

Oriana Sabatini se instaló en Italia para iniciar su vida con Paulo Dybala y comparte a diario parte de sus historias con sus seguidores.

Pero esta vez generó preocupación cuando aparecieron algunas fotos llorando. A pesar de la alarma, estas imágenes responden a un juego que comenzó con sus followers quienes le solicitaron algunas postales inéditas.

Bajo la consigna "Subí la foto de..", la hija de Cathy Fulop le dio el gusto a sus fans y compartió momentos desconocidos como de su comida favorita, de su familia, de su fiesta de egresados, de sus 15, llorando y hasta una de las primeras postales que se sacó con el futbolista cuando aún nadie sabía que eran novios.

Sin complejos

Meses atrás, Oriana sorprendió con un video al natural en el que mostró aquellas partes de su cuerpo que le generan complejos. La publicación generó una fuerte revolución ya que la actriz también describió los trastornos alimenticios que sufría de pequeña.

Luego del furor por esta descripción, la cantante explicó porque decidió hacer publico está situación: "Me pone nerviosa hablarlo, cuando subí ese video me agarró como un ataque de pánico de decir ‘acabo de abrir una puerta, ya no la puedo volver a cerrar’. Con esas cosas soy bastante reservada, nunca conté nada y convivo con eso hace ya 10, 11 años. Lo hice más para mí, porque honestamente soy partidaria de cuando a uno le pasa algo, una vez que lo empezás a hablar, pierde peso y fuerza", dijo en LAM.

"Yo venía hablando de esto con gente de mi entorno personal, todo el tiempo, pero públicamente sentía que nunca lo había dicho y que hasta me iba a sacar un poco de peso a mí. Lo hice pura y egoístamente para mí... Sabía que podía ayudar a alguien pero lo necesitaba yo, necesitaba soltar la mochila y deshacerme un poco de eso", explicó.