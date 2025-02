Oriana Sabatini picante sobre el conflicto con su tía Gabriela Sabatini: "Mi familia homofóbica no es"

Oriana Sabatini, la actriz y modelo, se mostró muy clara y contundente sobre el conflicto familiar que la involucra con su tía Gabriela Sabatini. En una reciente entrevista con LAM, mientras estaba en el aeropuerto de Ezeiza, habló sin filtros sobre las especulaciones y rumores que han circulado acerca de su relación con la legendaria extenista.

Oriana Sabatini sobre su relación con su tía, Gabriela Sabatini

Al ser consultada sobre la posibilidad de recomponer su vínculo con Gabriela, Oriana fue directa: “Si obvio. Para mí la familia es muy importante, pero la elige uno. Y siempre y cuando uno quiere estar en la vida de uno, siempre va a haber un espacio para ellos en mi hogar. De mi parte, yo no tengo ningún problema y esa puerta siempre está abierta”.

Sin embargo, dejo en claro que no tiene mucho más que decir sobre el tema, destacando que, si algún día le diera una charla, no sabría cómo abordarla.

Gabriela Sabatini junto a Oriana y Paulo Dybala

El tema de los rumores de supuesta hostilidad hacía la pareja de su tía también fue abordada, y Oriana no dudó en desmentirlo tajantemente. “Es mentira. No sé si lo dicen desde un lugar homofóbico, está clarísimo que mi familia homofóbica no es porque salí besándome con una chica en un videoclip a los 20 años”, declaró, dejando en claro su postura sobre la cuestión. Según ella, la relación de su tía siempre fue bien recibida: “La pareja fue muy bien recibida”.

Además, Oriana Sabatini fue tajante cuando se le preguntó si le podría caer mal la pareja de Gabriela. “Eso es sacarle crédito a mi tía, que es una persona de 50 picos de años, que tiene una cabeza y una responsabilidad. Porque te va caer mal una pareja porque le echas la culpa de ciertas actitudes. Me parece muy corto ese pensamiento, nunca tuvimos problema con ninguna de la dos”, sentenció defendiendo a su tía como a su pareja.

Oriana y Gabriela Sabatini

Por último, la joven no ocultó su molestia por lo que considera una intrusión en su vida privada. “La verdad la próxima que hablen de este tema, vayan a preguntárselo a mi tía. Ya me tienen las bolas hinchadas. Quede en el medio sin comerla ni beberla”, expresó, destacando que está cansada de ser el centro de atención en este asunto familiar.

Con estas declaraciones, Oriana Sabatini deja en claro su postura ante los rumores que han circulado, defendiendo tanto su relación con su tía Gabriela Sabatini como su familia en general.

N.L