La modelo y presentadora Pampita cumple tres años de casada con el empresario gastronómico y político, Roberto García Moritán. La reconocida figura nacional compartió un bello mensaje junto a un amoroso video en el que muestra en menos de dos minutos, un breve resumen de lo que han sido estos tres años de matrimonio, donde reina el amor.

La energía positiva y el amor que Pampita y Roberto García Moritán se demuestran día a día, contagia de mucha felicidad y emoción a sus millones de seguidores que siempre están allí apoyándolos.

Pampita a Roberto García Moritán en su tercer aniversario: "Te amo con locura".

La modelo respondió al mensaje de amor que su esposo de dejó en sus redes sociales en la mañana. También con un video editado, Carolina Ardohain derritió de amor a sus seguidores con unas palabras cargadas de mucho sentimiento.

«"Algún día pediré un deseo a una estrella. Despertarme en donde las nubes están muy detrás de mí. Donde los problemas se derriten como los caramelos de limón. Y el sueño al que te atreves a soñar ¿Por qué yo no podría soñar también?”», escribió la modelo.

A las frases que conforman parte de la canción en inglés de Somewhere over the rainbow , la modelo le sumó sus propias palabras. "Sos mi amor, Robert. ¡Te amo con locura! Gracias por soñar juntos estos tres años maravillosos. ¡Feliz aniversario!", cerró la modelo.

Así fue el mensaje de Roberto García Moritán para Pampita

Esta mañana Roberto García Moritán le madrugó al amor. El esposo de Pampita se adelantó en las redes sociales y compartió en Instagram un amoroso video que muestra la primera charla con la que él encaró a la modelo por WhatsApp.

"Hola Caro, ¿cómo estás? soy Roberto García Moritán, me pasó tu número Ori", ese primer paso abrió la puerta para que la modelo le diera una nueva oportunidad al amor. "Hola, ¿cómo estás?", fue la respuesta de Pampita.

Desde entonces, el amor surgió desde el primer momento, Pampita y Roberto García Moritán se casaron, tuvieron a Ana García Moritán, ensamblaron sus familias y ahora viven un idilio de amor del que millones de fanáticos en el país y el mundo se sienten representados, orgullos y felices por la felicidad de los dos.