Después de la polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, antiguas rivalidades salieron nuevamente a la luz. A partir de que la conductora de Bake Off decidió involucrar a la China Suárez, la figura de Pampita no quedó atrás. En este sentido, las ex parejas de Benjamin Vicuña se reencontraron cara a cara en un reconocido shopping hace algunos días al ser invitadas por una marca y, frente a la insistencia de la prensa, posaron juntas sin problema.

La China Suárez y Pampita juntas en un evento.

Cuánto habrían cobrado Pampita y la China Suárez por mostrarse juntas

A partir de esto, Wanda Nara decidió publicar mensajes de voz que la China Suárez le habría enviado cuando eran amigas, donde la actriz se refería a Pampita insultándola, luego de que estallara el escándalo del motorhome.

De esta manera, a pesar de la aparente “buena onda” que mostraron la actriz y la modelo en el evento, nacen los rumores que aseguran que todo se trató de un “trabajo” para que no se hablara de la cifra millonaria que cobraron las famosas. Por su parte, según informó el especialista en espectáculos, Nacho Rodríguez, existió una exorbitante cifra para ambas, aunque la modelo, por su trayectoria, se llevó más plata que la ex más reciente de Vicuña.

Se rumorea que la China Suárez y Pampita habrían cobrado una cifra millonaria por posar juntas.

"Por un lado, hubo dos montos: 10 mil dólares para Pampita, y 8 mil para la China Suárez", señaló el periodista quien, a su vez, afirmó que todo fue "una puesta en escena". Además, es importante destacar que cuando fueron cuestionadas por la prensa, ninguna apuntó contra la otra, como si entre las dos nunca hubiese pasado nada.

"Reina la paz, la comunicación y el respeto mutuo entre nosotras. Es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón", expresó Carolina en el momento en el que le preguntaron por su relación con la mamá de Amancio y Magnolia.

De esta forma, las mediáticas decidieron dejar los rencores atrás y mostrarse frente a las cámaras como buenas amigas, aunque la historia diga lo contrario. Sin embargo, con Wanda y el escándalo con Icardi en el medio, varios acontecimientos están saliendo nuevamente a la luz, impidiendo el vínculo de “paz y respeto mutuo”.

La China Suárez posó con Pampita antes de que se filtraran sus audios en contra de la modelo.

Los audios filtrados de la China Suárez contra Pampita

Tras la presentación en el Galerías Pacífico, donde las dos se mostraron juntas y respetuosas una con la otra, se filtraron los audios de la China contra Pampita, demostrando que la relación no sería como ellas quieren aparentar.

“No hay que darle bola porque le está yendo mal, entonces para mí están buscando que alguien salte y nadie salta, está como sola hasta en eso. Yo la odio y no tengo problemas en decirlo, está bien que esté mal el odio y todo”, decía La China Suárez en el 2018, después de la infidelidad de Vicuña a Pampita.

Wanda Nara apuntó contra la China y filtró audios de la actriz.

“Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”, habría dicho la actriz en aquel entonces.

De esta forma, el encuentro entre ambas genera ciertas sospechas, que aumentan la posibilidad de que ambas hayan cobrado la gran suma de dinero que se rumorea entre los portales y las redes sociales.

En este sentido, así como se viene demostrando hace tiempo, el conflicto entre todos los involucrados parece no tener final, y si bien descansa, cada tanto aparecen nuevas polémicas que demuestran que el rencor sigue más vivo que nunca.

VFT