La noche del jueves fue el momento de la revancha de Mauro Icardi y la China Suárez. Luego del gran escándalo alrededor de su primer encuentro en el restaurante Gardiner, donde Wanda Nara no dudó en interceder. Ahora el jugador y la actriz se reencontraron para vivir en una noche sin interrupciones de terceros.

La noche Mauro Icardi y la China Suárez

Gardiner fue nuevamente en sitio de encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez. Esta vez, no quedó nada truco, como la semana pasada, cuando se desarrolló el gran escándalo tras el encuentro de la actriz con Wanda Nara, cuando habrían intercambiado duras palabras, mientras el futbolista miraba la situación con algunos metros de distancia, y decidió no interceder.

En esta ocasión, fuentes cercanas a CARAS indican que durante la cena del jueves por la noche, la ex Casi Ángeles y el jugador del Galatasaray no compartieron mesa en Gardiner, pero eso no fue impedimento para que sus miradas se cruzaran en diversos momentos.

Pero ese cruce de miradas dio un paso más, en el popular boliche Tequila. Mauro fue el primero en llegar al sitio, a través de una entrada directa y "secreta” del restaurante hasta el local bailable, minutos más tarde Suárez siguió sus pasos. En el vip del lugar, los protagonistas tuvieron su acercamiento y no dudaron en intercambiar una larga charla. En el mismo espacio estaba Pampita, junto a su nueva pareja, Martín Pepa, que no dudaron en demostrar la fogosa relación que mantienen.

Presuntamente, las "parejas" se mantuvieron cada uno por su lado. Cabe destacar que recientemente Pampita y la China Suárez se mostraron juntas en el evento en son de paz, luego que Wanda Nara compartiera una serie de chat que había mantenido en el pasado con la actriz - para demostrar que mantenían un vínculo antes del Wanda Gate- en el que ella indicaba que la modelo había mentido sobre su relación con Benjamín Vicuña.

Todo indica que estos mensajes del pasado no afectaron a la relación que hoy tienen Suárez y Adohain, atravesada por la familiaridad de sus hijos y anteponiendo el bienestar de los menores. Lo cierto es que este nuevo encuentro, del jueves por la noche, no habría sido tan cercano, ya que ambas estaban acompañadas.