Cada vez que se muestran en público, Pampita y Roberto García Moritán están muy enamorados. Desde que se conocieron, nunca se separaron, y al poco tiempo se casaron. Este año, en julio pasado, fueron padres de Ana Carolina García Moritán, y están a punto de cumplir su segundo aniversario el próximo 22 de noviembre. En los últimos días, la conductora de Pampita Online reveló el acuerdo que mantiene con su esposo.

Pampita confesó el acuerdo que mantiene con Roberto García Moritán

“Siempre nos vamos a almorzar por Palermo, porque una vez por semana tenemos nuestra salida de novios” confesó Carolina Ardohain en el ciclo que conduce en Net Tv, y agregó: “Y tiene que ser al mediodía porque a la noche trabajo”.

En una publicación de Instagram semanas atrás, el empresario gastronómico compartió una foto almorzando en uno de sus exclusivos restó de Palermo con Pampita, demostrando que lo que dijo la conductora es verdad.

“Hay que hacer eso, encontrar un día para la pareja, o al menos un ratito” aseguró Carolina, quien, al tener una agenda laboral muy apretada, no siempre coincide con Roberto a la hora de cenar.

“Si tengo que ir a cenar a la 1.30 de la madrugada cuando termino La Academia imagínate cómo estoy, no se puede” cerró la conductora de Pampita Online.

El enojo de Pampita tras el cruce de García Moritán con Azzaro:

Roberto García Moritán, marido de Pampita, mantuvo un picante cruce con Flavio Azzaro en Polémica en el Bar.

El electo diputado porteño se cruzó fuerte con el panelista que tuvo duras palabras con él. “Discúlpeme marido de Pampita, le hago una consulta... ¡Pero es el marido de Pampita! ¡Es un elogio que te digan marido de Pampita!”, exclamó el panelista ante las críticas de sus pares.

“Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica porque si es economista es un desastre porque dijo que el dólar iba a llegar a 400 pesos”, disparó Azzaro quien, además, aseguró que García Moritán no sería nadie si no fuese por la popularidad de Pampita. "El día que te deje Pampita te ponés un maxi kiosco", disparó.

Lo cierto es que, al escuchar estos agravios, Pampita no dudó en defender a su marido con uñas y dientes. Visiblemente disgustada por este enfrentamiento, la modelo habló con Intrusos sobre lo sucedido. "Muy mal la producción de permitir esto cuando invitan a alguien, que va con la mejor onda", comenzó la diosa.

Luego, la conductora también se refirió a la frase del periodista sobre el mote de "marido de Pampita". "No me sorprendió porque es un estilo muy particular que tiene este panelista. Eso habla de él, no habla de Robert.. A él le da mucho orgullo. No le vive como un agravio. Nunca se ofendió porque le digan 'el marido de Pampita'. Sabe que yo soy querida, lo vive en el día a día. No es algo de lo que reniegue para nada", dijo.

