Pampita contó los motivos de por qué dejó de usar su anillo de casada

Pampita nos invita siempre a formar parte de su vida, contando cada detalle de su día a día. En esta oportunidad la conductora develó los motivos por los cuales dejó de utilizar el anillo de casada que tiene en sus manos desde el momento en el que se casó con Roberto García Moritán.

“No es que voy a estar peleada, no me entra más. Me voy a poner una cadenita y colgarlo ahí. No quedo soltera porque me lo saco”, aseguró Pampita en su programa por la pantalla de NET TV, Pampita Online, ante las preguntas de sus compañeros de panel que no le dejaron pasar el vacío que había en sus dedos.

Pampita dejó de usar su anillo de bodas

"Quedaste libre. No entiendo cómo hacés para tener esa cara de perra estando embarazada", le retrucó Gabriel Olivieri. "De los brazos estoy bastante bien todavía... Soy una mamá sexy", cerró Pampita.

Ángel de Brito reveló qué palabra no pueden usar en el jurado para cuidar a Pampita

Desde que comenzó La Academia el jurado compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín mostró una completa armonía.

Es por esto que el conductor de LAM estableció cuáles son las reglas para que este buen clima no se corte y, mediante Twitter, reveló cuál es la palabra que no se puede mencionar en el estrado.

El periodista se refirió a una nota de Jimena Barón, que compartió el sitio Exitoina, en la que la cantante contó por qué decidió aceptar su trabajo como jurado en ShowMatch tras el enfrentamiento con Marcelo Tinelli durante 2019.

El conductor reveló qué palabra no pueden usar en el jurado para cuidar a Pampita

“No laburo hace un año y medio, me levantaron todos los shows, la palta está carísima.1 palta, 200 pesos. Yo como una por día", dijo la cantante en el inicio de La Academia a lo que Ángel de Brito disparó sin tapujos: "La palabra palta no la utilizamos en este jurado".

Con esta aclaración, De Brito hizo referencia al antiguo conflicto entre la China Suárez y Pampita cuando se conoció la relación de la rubia con Benjamín Vicuña.