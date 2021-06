Ángel de Brito reveló qué palabra no pueden usar en el jurado para cuidar a Pampita

Desde que comenzó La Academia el jurado compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín mostró una completa armonía.

Es por esto que el conductor de LAM estableció cuáles son las reglas para que este buen clima no se corte y, mediante Twitter, reveló cuál es la palabra que no se puede mencionar en el estrado.

El periodista se refirió a una nota de Jimena Barón, que compartió el sitio Exitoina, en la que la cantante contó por qué decidió aceptar su trabajo como jurado en ShowMatch tras el enfrentamiento con Marcelo Tinelli durante 2019.

Ángel de Brito reveló la palabra prohibida.

“No laburo hace un año y medio, me levantaron todos los shows, la palta está carísima.1 palta, 200 pesos. Yo como una por día", dijo la cantante en el inicio de La Academia a lo que Ángel de Brito disparó sin tapujos: "La palabra palta no la utilizamos en este jurado".

Con esta aclaración, De Brito hizo referencia al antiguo conflicto entre la China Suárez y Pampita cuando se conoció la relación de la rubia con Benjamín Vicuña.

¿Qué otra regla tendrán los jurados?

La lapidaria frase de Ángel de Brito para Pampita

A pesar de la armonía, las chicanas entre jurados de La Academia no faltaron durante la ausencia de Ángel de Brito durante los primeros días de ShowMatch. En ese momento, Guille Valdés y Pampita mantuvieron un pequeño roce por el grupo de WhatsApp de los magistrados.

Ángel de Brito fue el encargado de mandar al frente a Pampita, quien supuestamente habría tratado a la empresaria de "topo". “¡Es una caradura! Primero me tiró la pelota a mí…y bueno, se la dejé pasar ¡Se hace la buena pero es más mala que las arañas! Igual la re deliró a Guillermina, Carolina me dice a mí pero es ella la que está mal con Guillermina

Angel de Brito también se metió en la polémica con Guille Valdés y Pampita.

AM