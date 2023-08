Luego de que se llevaron a cabo las PASO 2023 y que dieran a Milei como la fórmula ganadora de manera contundente como candidato a la presidencia, varias celebridades reaccionan debido a las fuertes y polémicas propuestas que el candidato liberatrio tiene en su campaña. Pampita fue una de las famosas que se pronunció al respecto.

Invitada a LAM, Pampita aprovechó que el experimentado periodista, Jorge Lanata, estaba en el móvil del programa de Ángel de Brito y expresó al aire su preocupación si Milei llega a ganar las Elecciones 2023 en octubre.

“Yo de política no sé nada, prefiero mantenerme al margen. Pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan obviamente y una de las que más me preocupa, que lo hablaba hoy en casa es la posibilidad de comprar armas al ser mayor de edad”, comentó Pampita.

En la charla con Lanata, la modelo continuó: “¿Cómo sería en el país? Los ejemplos que tengo de otros países. Bueno. No hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compara las armas y hay tiroteos en escuelas, colegios, teatros… No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”.

La modelo dejó en claro que no es la única propuesta que la tiene inquieta, si no el hecho de la frivolidad con la que Milei habla de la venta de órganos humanos.

Pampita cuestionó preocupada las propuestas de Milei: “No sé si ese es el país que yo quiero”.

Pampita contó cómo fue su experiencia al votar en estas PASO 2023

“Muy bien, muy rápido. Fuimos ayer a dos lugares. A donde me tocaba a mí a Roberto y fue muy rápido en los dos lugares. Entraban de a tres y era súper rápido. Las máquinas funcionaron bien, no hubo ningún problema”, comentó Pampita luego de que Ángel de Brito le preguntara por su experiencia en la jornada de las PASO 2023.

Pampita está casada con Roberto García Moritán, actual diputado por la Ciudad de Buenos Aires ante el congreso y estuvo en una primera etapa como precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, para luego bajarse y apoyar a Jorge Macri, quien finalmente se impusó y será el representante del Pro que irá a las Elecciones 2023 en octubre.

S.A.