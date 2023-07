Pampita se encuentra en Tailandia por cuestiones laborales y desde que llegó al país asiático no para de compartir sus mejores outfits. La modelo tiene un estilo sofisticado que sabe acompañar con detalles modernos y así lo hizo con su último look, en donde se animó a una curiosa combinación de colores que no es habitual de ver.

Pampita se animó a una curiosa combinación de colores con un outfit sofisticado

Luego de haberse tomado unas vacaciones con amigas en Ibiza, la morocha retomó su agenda y continuó con sus laborales de la vida diaria. Sin embargo, disfrutó antes de un reencuentro con su hija, Ana García Moritán, en la ciudad de Madrid.

La modelo está trabajando en Tailandia de la mano de Pandora, una de las marcas de joyas más lujosas a nivel mundial. Desde el país asiático, Caro Ardohain asistió a varios eventos relacionados con la marca en donde tuvo la posibilidad de elegir sus joyas favoritas y los mejores dijes para colgar en su pulsera.

La curiosa combinación de colores de Pampita

Una de las últimas actividades que realizó hasta ahora le permitió a la morocha conocer cómo funciona una de las fábricas de la joyería y cual es proceso detrás del producto terminado. Para esta actividad, la argentina optó por una combinación de colores que llamaron mucho la atención.

Se trata de un look sofisticado con una camisa manga larga en versión musculosa que combinó con un short de cuero marrón chocolate y unas sandalias veraniegas en un tono mostaza. La combinación de estos colores no suele verse seguido, pero las últimas tendencia vinieron acompañadas de nuevas paletas de colores llamativos.

Pampita finalizó el look con un rodete hecho con gel, un peinado que se volvió viral por las vibras del "clean look" y e sumó unos lentes de sol color negro con un marco cuadrado. La modelo compartió el proceso de creación de su joya y parece estar disfrutando el viaje a full.