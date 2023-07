En una escapada por las calles vibrantes de Bangkok, Pampita sorprendió a todos con un atrevido y audaz look que capturó la atención de los transeúntes. Arriba de un Tuk Tuk, la famosa lució un deslumbrante vestido mini Bodycon negro Cut Out con un diseño a rayas de cebra creadas con diamantes de imitación.

El vestido ceñido resaltaba la figura esbelta de Pampita y realzaba su estilo arriesgado y vanguardista ¡Un look bomba para llevar en la temporada! La famosa combinó su outfit con unas llamativas sandalias altas plateadas, agregando un toque de glamour y sofisticación a su apariencia.

El paseo en el icónico vehículo tailandés no pasó desapercibido, ya que se formó una caravana de admiradores y curiosos que no querían perderse el espectacular look de Pampita. Mientras disfrutaba del recorrido, la modelo se mostró radiante y segura de sí misma, irradiando confianza y elegancia en cada paso. "¡Lo rápido que van estos Tuk Tuks!", comentó la modelo.

Así reaccionó Roberto García Moritán al ver a Pampita

Mientras tanto, su esposo, Roberto García Moritán, que se encuentra en Buenos Aires, no pudo ocultar su admiración por su amada. Al ser consultado sobre el impactante look de Pampita, expresó con orgullo: "Mi amor".

Con su audacia y estilo impecable, Pampita una vez más se posiciona como un referente de la moda y la elegancia. Su capacidad para lucir prendas únicas y arriesgadas la convierte en una figura inspiradora para sus seguidores, quienes buscan emular su estilo y atrevimiento.

La escapada por las calles de Bangkok en un Tuk Tuk se convirtió en una memorable aventura para Pampita, quien dejó una huella imborrable con su deslumbrante presencia y su look envidiable.

