En un episodio reciente del Bailando 2023, la jurado Pampita Ardohain arremetió contra Marcelo Tinelli tras un inapropiado comentario y defendió la privacidad de una de las bailarinas. El incidente ocurrió cuando Tomás Holder, un exparticipante de Gran Hermano, y su compañera de baile, Agostina Caute, se presentaron en el estudio. A pesar de haber sido sumamente criticados por los jurados.

El fuerte cruce entre Pampita Ardohain y Marcelo Tinelli

La situación se volvió tensa cuando Marcelo Tinelli comenzó a cuestionar a Agostina Caute sobre su relación con Martín Bossi, tras ser vistos merendando juntos. “¿Qué tenían que hablar Bossi y vos?”, insistió el conductor, poniendo a la bailarina en el centro de atención, presionando hasta la devolución del baile con Tomás Holder.

Asimismo, Pampita intervino y mostró su desacuerdo con la serie de preguntas que hacía Tinelli. “Yo creo que hay que dejar que la gente se divierta en paz. A una persona grande le estamos preguntando si merendó, si no merendó… No tiene por qué ponerle rótulos a nada. No entiendo por qué a una persona grande le estamos preguntando si salió o no salió”, expresó la modelo.

Finalmente, Pampita salió en defensa de Agostina Caute y criticó a Marcelo Tinelli: “Dejemos que se diviertan y si hay que oficializar, lo hará la pareja cuando sea el momento. Que la pasen bien y acá, nadie juzga a nadie. Que se diviertan. Merienden mucho y pásenlo bomba. Ella es una diosa que puede elegir perfectamente lo que quiere para su vida”.

P.C