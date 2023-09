Pampita elogió al Cone Quiroga por su perreo y habría tenido problemas con Roberto García Moritán

Alexis Quiroga volvió a presentarse por segunda vez en el certamen del Bailando 2023 ayer miércoles, junto a su flamante compañera de baile, Martina Peña. En esta ocasión eligieron el género del reggaetón y mezclaron hits viejos y modernos, para lograr una coreografía única, aunque tuvo un final inesperado.

El baile empezó por lo alto, con una moto como decoración en el medio de la pista y en las pantallas principales llamaradas de fuego. Dicho y hecho, la pareja hizo arder la pista como una coreo muy hot.

Alexis Quiroga

A mitad del reggaetón, y seguramente por marcación de la couch, para darle una pizca de sensualidad, El Cone se quitó la remera para dejar ver su musculatura e inmediatamente se escuchó la ovación del público, que gritaba desaforadamente por la acción del exparticipante de GH, que hace superar a más de una fanática.

Todo iba viento en popa, hasta que llegó el final de la coreografía, en donde el truco salió mal, ya que Alexis debía sostener a Martina en el aire para terminar parada. No obstante, se le escapó de las manos y la bailarina hizo lo que pudo en el piso para terminar lo mejor posible, pero el error se notó.

La reacción de Pampita al perro de Alexis Quiroga

Al momento de que el jurado diera sus devoluciones, todo estuvieron de acuerdo en remarcar que el truco final no salió como debería, lo cual terminó con una calificación intermedia. Sin embargo, Pampita fue la que halagó a El Cone y notó algo que los demás no: "Las cámaras no lo tomaron, pero hubo un perreo del Cone que fue muy bueno’’, expresó.

Y continuó la modelo, con su devolución: ‘’No se vio porque se fueron muy al primer plano de la bailarina, pero fue impactante", destacó. Acto seguido, le pidió a Quiroga que volviera a realizar dicho perreo y este lo cumplió.

En las últimas horas, trascendió que este pedido de Pampita a El Cone Quiroga no le habría caído del todo bien a su marido Roberto García Moritán. Cabe recordar que, en los Premios Martín Fierro 2023, Benjamín Vicuña sorprendió con un inesperado discurso, en donde destacó: ''Este país me dio un amor...'', la cara del político de incomodidad fue completamente evidente y desde aquel momento se dice que quedó alguna que otra bronca.

D.M