Romina Uhrig y el Cone Quiroga fueron relacionados sentimentalmente durante el fin de semana, luego de que el sábado salieran a la luz unas imágenes polémicas en las que se los ve a los arrumacos. Sin embargo, el exnovio de Coti Romero aclaró la situación.

"Se te vio chapandola a Romina Uhrig", lanzó Marcelo Tinelli apenas recibió al Cone Quiroga en la pista del Bailando 2023. "Hay videos míos por todos lados", respondió el participante apelando al sentido del humor en referencia a las grabaciones que le costaron su relación con Coti Romero.

Qué dijo el Cone Quiroga de Romina Uhrig

"No, no, no, fue un saludo. Fue un abrazo, no fue más que eso. Tenemos la mejor con Romi", sentenció el Cone para ponerle punto final a las especulaciones. Pero Marcelo Tinelli insistió en que si él abrazara de esa forma a Hoppe cuando se lo encuentra en algún evento, sería raro. "Fue un abrazo", insistió Alexis.

El conductor le mencionó que se rumoreaba que Romina Uhrig está en pleno proceso de reconciliación con su ex, Walter Festa. Pero el Cone Quiroga aseguró: "No sé la vida privada de ella. Tenemos muy buena relación, me la crucé, la saludé normal, fue un abrazo, la mejor".