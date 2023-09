El Cone Quiroga se emocionó en vivo al escuchar a Maxi Giudici en el Bailando

Alexis "El Cone" Quiroga fue quien rescató a Maxi Guidici de su intento de suicidio y aunque ya eran amigos, eso los unió aún más, al punto de que se consideran hermanos de la vida y parte de la familia. Es por eso que el participante del Bailando 2023 se emocionó al escuchar a su amigo.

Maxi Guidici fue a acompañar al Cone y fue Marcelo Tinelli quien les habló del episodio que vivieron. "Para mí es más que un hermano y doy gracias a Dios de que haya estado ahí y poder estar acá. Valoro muchísimo tener otra oportunidad, tengo muchas ganas de vivir. Me hizo un click la cabeza, literalmente toqué fondo y siento que me impulsé para arriba y tengo ganas de disfrutar de todo lo que me toque vivir", expresó el exparticipante de Gran Hermano 2022.

La emotiva reacción del Cone Quiroga

El Cone corrió a abrazar a Maxi con los ojos llenos de lágrimas, producto de la emoción que le produce escucharlo hablar de esa forma. "Él pasó una situación horrible y haberlo visto en ese estado fue horrible, pero bueno, ahí esta con fuerzas y ojalá se le de, acá o donde sea pero que sea feliz y que pueda estar bien", manifestó Alexis Quiroga.

"Gracias a la vida, me han criado con mucho amor mis viejos, he vivido en un hogar de amor, no me puedo quejar y para que sepas que aunque hace poco que nos conocemos, vos sos parte de mi familia y podés golpear la puerta cuando quieras", le dijo el Cone a Maxi Guidici.