Así es la habitación de Pampita: diseño colonial, flores y un pie de cama rústico

Las redes sociales suelen regalar detalles de la intimidad de los famosos que de otra manera pasan desapercibidos en el día a día. En las últimas horas, una publicación de Barbie Simons mediante historias de Instagram dejó al descubierto un sector de la casa de Carolina "Pampita" Ardohain que rara vez se muestra de manera pública. La imagen tuvo como protagonista principal a Amelie, la perrita de la conductora, quien disfruta de un privilegio exclusivo dentro del hogar: ser la única mascota autorizada para subir a la cama. Más allá del divertido ida y vuelta, la postal sirvió para ver en detalle el estilo decorativo de este ambiente tan personal.

En redes sociales se reveló cómo es el cuarto de Pampita

Pampita: Molduras señoriales y una paleta neutra que aporta calma

El dormitorio principal de Pampita se destaca por una arquitectura de impronta colonial y clásica que dialoga con elementos modernos muy bien integrados. En las paredes se aprecian molduras trabajadas en relieve, un recurso arquitectónico tradicional que aporta textura, elegancia y sofisticación a los laterales sin sobrecargar visualmente el espacio.

La paleta de colores elegida gira estrictamente en torno a los tonos neutros, especialmente el off-white, el marfil y el gris suave, presentes tanto en los textiles de la cama como en el gran respaldo tapizado que corona la estancia. Esta gama cromática genera una atmósfera de absoluta tranquilidad, ideal para el descanso y la desconexión luego de largas jornadas laborales. Cada elemento textil fue seleccionado para potenciar esa sensación de suavidad y abrigo visual.

El cuarto de Pampita se destaca por tonos neutros y sin excesos

Iluminación de diseño y un rincón de lectura funcional con el sello de Pampita

Junto a los grandes ventanales, que están vestidos con cortinas livianas en tonos tostados que dejan filtrar la luz natural del día, se ubica un sector pensado específicamente para la lectura y el relax. Allí Pampita apuesta por un sillón individual de líneas modernas y cómodas, acompañado por un reposapiés a juego.

Este contraste intencional entre elementos de estilo clásico y piezas de vanguardia le otorga mucho dinamismo al cuarto, rompiendo con la monocromía y sumando un punto focal muy interesante junto al ventanal. La distribución permite aprovechar al máximo la luz exterior y genera un espacio íntimo dentro de la misma habitación.

Pampita solo deja subir a su cama a la perrita de Barbie Simons

Pampita: Texturas naturales y detalles sutiles en la mesa de luz

A los pies de la cama principal se observa un banco de madera con diseño de listones, un guiño de estilo rústico que aporta calidez terrenal y contrasta sutilmente con la suavidad de la gran alfombra de pelo corto dispuesta en el suelo. Sobre la mesa de luz de madera clara se distingue un pequeño arreglo floral y objetos ornamentales que completan la escena con delicadeza.

Sin estridencias ni excesos decorativos, la habitación refleja una estética sumamente equilibrada donde priman la comodidad, la elegancia descontracturada y los materiales nobles. Es un reflejo fiel de la personalidad de Pampita: sofisticada, cálida y atenta a los pequeños detalles que hacen de una casa un verdadero hogar.