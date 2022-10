Pampita habló hoy en LAM, y en sus declaraciones sobre una posible participación en ¿Quién la Máscara?, sembró la duda sobre si en realidad está o no, como parte de los famosos que aún no se han descubierto y que están cantando todas las noches en Tefefe.

Si bien es cierto que Pampita es una figura por excelencia de El Trece, y que desde el año pasado viene con un contrato firme como presentadora de El Hotel de los Famosos, también hay que decir que quien produce el reality "Siendo Pampita", es Paramount Televisión, quien se unió a Telefe para hacer diferentes proyectos.

Pampita generó dudas sobre una posible participación en ¿Quién es la Máscara?

Teniendo en cuenta eso, la modelo respondió de manera muy ambigua a la pregunta si le han propuesto estar dentro de ¿Quién es la Máscara?

"Es que ya empezamos a grabar en en el otro canal, asi que no creo que me den permiso, viste que son muy celosos los canales cuando estás con un proyecto. Después cuando terminás, ahí si te dan la libertad para que vayas a otro canal, pero cuando estás grabando, es muy difícil que te presten a otro canal", contó Pampita sobre estar en el big show musical de Telefe.

En varias oportunidades dentro de ¿Quién es la Máscara? el nombre de Pampita ha salido de parte de los investigadores como una posible famosa que se oculte debajo del disfraz.

Todo podría pasar, pues aún no se ha empezado a grabar El Hotel de los Famosos y la modelo no dio un "No" rotundo ante la participación. De hecho, tampoco podría decir sí es cierto o no que participa, ya que por contrato los famosos que están allí, deben guardar el secreto bajo 7 llaves.

Pampita habló sobre ser algún día primera dama

Santiago, cronista de LAM, le preguntó a la modelo si le gustaría ser primera dama. Con toda la experiencia que Pampita tiene al momento de enfrentar la prensa, la esposa del político Roberto García Moritán, respondió: "No me lo planteo, ni me lo imagino. No sé qué deparará el destino".

Pampita remarcó que el tema puntual de tener entre los planes a futuro un cargo más importante dentro del Gobierno, que implique para la modelo ser primera dama, ya sea de la Nación o de Ciudad, es algo que en casa no se hablado. "No me lo ha comentado, así que no lo sé".