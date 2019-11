La emoción de Guillermo, el hermano de Pampita: "Me encanta todo lo que está viviendo"

Guillermo Ardohain, hermano de Pampita (41), hizo referencia a la boda más comentada en los últimos tiempos desde el lugar más íntimo. Así es, el joven no dudó en hablar directamente de la relación que mantiene con su hermana y reveló detalles inéditos tanto familiares como del lujoso evento.

"Me emociona, le mandé un mensaje diciendo 'Hola llegó el día'. Yo la amo, pasamos de todo, nos vemos todos los días, si no entrenamos juntos, nos vemos igual. Tiene un poder muy fuerte, la palabra de mi hermana es todo, siempre es todo positivo y escucho todo lo que me dice y me vuelvo a emocionar", expresó el hermano de la protagonista de la noche en diálogo con Pampita Online.

Por su parte, la diosa argumentó: "Mis hermanos todos son divinos, pero es él que vive acá en Capital. Es el que me ayuda y el que está siempre, mi compañero del fin de semana, y esta semana que hizo blanqueamiento a toda la familia y hasta algunos invitados".

Luego el joven agregó: "Ella se encargó de elegirme la vestimenta. Me encanta todo lo que está viviendo, mi lugar de hermano es estar en los momentos buenos y malos. A Robert lo vi tan enamorado y tan entregado que dije este no la puede hacer sufrir".