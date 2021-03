Pampita habló de la maternidad y reveló en que detalle es experta

Pampita atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La conductora de Pampita Online está esperando a su primera hija junto a Roberto García Moritán y mientras atraviesa su embarazo de cinco meses, habló sobre cómo se prepara para esta nueva integrante de la familia.

“¿Te olvidaste, sentís que te olvidaste, o decís esto yo lo hice hace dos meses?, ¿te queda la memoria en el cuerpo?”, le preguntó Sandra Borghi en Nosotros en la mañana.

“No, te queda la memoria en el cuerpo. Te cambio pañales con una mano, he cambiado en los lugares más insólitos que se te ocurra, en la falda he cambiado el pañal, parada, he amamantado parada”, reconoció la modelo sobre el detalle del que es experta.

Luego, comparó sus experiencias como madre de cuatro niños: "En el primero los cambias a cada rato, se mancha un poquito y le cambias la remera, ya después decís bueno, está bien”, cerró.

Pampita volvió a la televisión: así fue su regreso a Pampita Online

Pampita volvió a la televisión con su ya clásico programa, Pampita Online. La modelo de 43 años debutó en el primetime de Net Tv en el horario de 20 a 21.

En esta primera emisión, la diosa recibió la sorpresa de García Moritán quien irrumpió en el piso con un enorme ramo de flores. Sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista también aparecieron en el aire para darle una emotiva sorpresa a su mamá en este primer día.

En este nuevo arranque del ciclo, la modelo tuvo como primera invitada a Nancy Duplaá, quien reveló a la modelo top sus nuevos proyectos laborales.