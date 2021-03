Pampita volvió a la televisión: así fue su regreso a Pampita Online

Pampita volvió a la televisión con su ya clásico programa, Pampita Online. La modelo de 43 años debutó en el primetime de Net Tv en el horario de 20 a 21.

Siempre diosa, la esposa de Roberto García Moritán lució un vestido de cuero que descubrió su pancita de cinco meses. Relajada y feliz, la conductora presentó a su nuevo elenco integrado por Julieta Novarro, Barby Franco, Gabriel Olivieri, Cora de Barbieri, Natalie Weber y Alejandra Martínez.

En esta primera emisión, la diosa recibió la sorpresa de García Moritán quien irrumpió en el piso con un enorme ramo de flores. Sus hijos Benicio, Beltrán y Bautista también aparecieron en el aire para darle una emotiva sorpresa a su mamá en este primer día.

Pampita tuvo como primera invitada a Nancy Duplaá, quien reveló a la modelo top sus nuevos proyectos laborales.

Pampita habló de su futuro laboral después del nacimiento de su hija

Pampita comenzará un 2021 a pleno con varios proyectos laborales. Además de Pampita Online, la modelo será parte del jurado de La Academia. Pero también, espera ansiosa la llegada de su quinta hija de la que, según confesó, llevará a su lugar de trabajo.

"No creo que me tome muchos días porque yo me siento muy bien muy rápido. Son dos horas, ¿cómo no voy a poder estar dos horas sentada de jurado?", expresó la conductora de televisión.

Luego, la pareja de Roberto García Moritán detalló en pleno aire: "Este año crecemos juntos. Estoy de 22 semanas. Después me va a acompañar este trabajo es una hora cómo no voy a venir. Voy a tratar de amamantar antes de que empiece el programa", dijo al inicio.

Más adelante, en diálogo con Olivieri, Pampita reveló cómo se enteró que estaba embarazada. "Me hice un test casero con Rober para mantener la ansiedad", dijo.

Sobre el nombre de la niña en camino, la conductora dijo que no va a mantener la B como inicial para su bebé. "No sabemos. No tenemos nombre todavía y no lo vamos a tener aún", dijo contundente.