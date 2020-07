Pampita habló de su relación con Pico Mónaco en medio del escándalo con Brey

Pampita fue la protagonista de la semana por el escándalo con Mariana Brey. La diosa se cruzó por una información que la panelista de LAM dio sobre su relación con Pico Mónaco y estalló el escándalo.

Lo cierto es que, después de la polémica, la modelo se refirió a este cruce. "Para mi el pasado ya es pasado. Esta semana era el regreso del programa y además se nota como una mala intención cuando se cuentan noticias sobre mi. Es más divertido si cuentan cosas con cizaña. Hay otras cosas que no me dan lo mismo, cuando tienen que ver con mis valores. Nunca hablé mal de nadie, nunca lastimé a otra persona", dijo en Intrusos.

"La injusticia provoca esas emociones, el que difamen, que quieran manchar tu honor. Me estaba defendiendo que alguien estaba insinuando que quise hacer un daño a un ex. Yo no hice eso", aclaró.

Luego, se refirió a su actual relación con Pico y si existe entre ellos algún enojo. "Tenemos muchos amigos en común, mis amigos siguen siendo sus amigos. Si estuviese enojado me hubiese enterado. Cuando termino mis relaciones de pareja no sigo charlando, ni histeriqueando, el vínculo se corta. También por respeto de las nuevas relaciones. Estoy felizmente casada, soy muy respetuosa de la pareja que tengo al lado. Soy muy prolija en ese sentido", disparó.

¡Mirá el video!