Pampita habló de sus cambios físicos por su embarazo

Tras revelar que espera su primera hija junto a Roberto García Moritán, Pampita regresó de sus vacaciones en Cancún y habló de este gran presente que atraviesa.

La top se centró específicamente en los cambios corporales que tuvo en este tiempo y que evidenciaron su embarazo. En diálogo con la revista ¡Hola! Argentina, la modelo contó que prefirió esperar los tres prudenciales meses para relevar la noticia pero no pudo callar los rumores.

"Estando de vacaciones los rumores se acrecentaron, especialmente porque tuviste un cambio físico notable", le comentó el periodista. "¿Lo decís por mis lolas?", le retrucó Pampita con humor y agregó: "Por ahora, es el único cambio físico. Creo que fue por eso que se dieron cuenta. Todavía no tengo pancita", cerró.



Semanas atrás en el cierre de su programa, Gabriel Oliveri, su amigo y panelista, le dijo a la top que la veía distinta. “Las mujeres cuando no están embarazadas tienen una mirada de pantera buscando la fiera, por más que no estén buscando. Están seduciendo. Cuando estás embarazada la mirada se te tranquiliza, estás subida a los cielos. Yo le noto esa mirada. Estuvimos hablando de Belén Francese y le dije ‘tenés muchas más lolas, Caro, estás más pulposa’”, dijo en ese momento.



Luego, el panelista fue más directo y analizó los últimos movimientos en público de la top: "En la inauguración de su tienda tenía un vestido sueltito. Yo se lo pregunté y me dijo ‘no voy a hablar del tema’”, reveló Gabriel.

Pampita contó cómo es su relación con Milagros Britos, la ex de Roberto García Moritán

Roberto García Moritán y Pampita volvieron a la Argentina. En el aeropuerto, la top habló con el equipo de LAM sobre su embarazo y aseguró que fue 'la mejor noticia' que pudo haber recibido. Además reveló algunos planes para próximas semanas y sorprendió al definir su relación con Milagros Britos, ex de Roberto.

"Fue un sueño y la manera de contar el sexo fue idea de una amiga. Me pareció divino porque mis hijos no lo sabían y los amigos tampoco. Hicimos el estudio genético y ahí salió porque la verdad es que la única vez que quise saberlo fue con Benicio y salió mal porque me habían dicho que era una nena", comenzó diciendo.