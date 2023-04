Pampita habló sobre la posibilidad de ser jurado del Bailando: "Hay que ver si todo cierra, si se acomodan los planetas"

Pampita es una de las figuras más requeridas del momento. De cara a la posibilidad de volver a formar parte de "Bailando por un Sueño", el programa con el que Marcelo Tinelli regresará a la televisión, pero en América TV, la modelo reveló sin tapujos si volverá a encarar su rol como jurado.

En diálogo con LAM, la top contó: “Hay mensajito y hay invitación, pero hay que ver un montón de cosas como unos viajes que tengo que hacer sí o sí y creo que arrancan antes de las vacaciones de invierno. Así que bueno, estamos viendo todos los detalles”, comenzó.

“Tengo contrato con eltrece, estoy con Guido Kaczka (en "Los 8 escalones") ahora. No sé cómo es eso, lo ven las personas que hacen mis contratos. No tengo nada decidido todavía, hay que ver si todo cierra. Si se acomodan todos los planetas y sale bien, lo hacemos”, dijo Pampita, especificando los detalles que tiene que arreglar antes de decir que sí a cualquier propuesta.

Pampita aclaró que no habría problema en cuanto a lo económico

Pampita quiso dejar en claro que tiene muchas ganas de que se de la posibilidad: "Me re gustaría estar, amo hacer el programa, me encanta. Me re divierto. Sería increíble y estaría re bueno que estemos todos", aseguró.

Luego, aclaró que el tema no pasa por lo económico: “Eso no es un problema, hay otras cosas: canales y los viajes. Los de la producción están acostumbrados, yo siempre estoy con la valija de mano atrás. Todo se puede arreglar. Como está hoy la tele, me parece que está bueno que estemos todos en todos lados”.

