Pampita, incómoda por una consulta sobre su relación con Eli Sulichin, novia de Vicuña

Tras su separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña comenzó un romance con Eli Sulichín, a quien muchos señalaron como amiga de Pampita. Sin embargo, siempre que se habló de ella, la modelo se mostró un poco incómoda al respecto.

La conductora de "El hotel de los famosos" y el actor están separados hace más de 7 años y parecen mantener una relación cercana en favor de sus hijos, pero cuando fue consultada por la nueva pareja del chileno, la top reaccionó de forma incómoda.

"Yo prefiero no decir nada. Las cosas de la familia es mejor no hacerlas públicas", respondió la modelo a Implacables. "Siempre todo muy bien. Y siempre poniendo a los chicos en el primer lugar, para todo", aclaró sobre su relación con Vicuña.

Fue en ese momento que el notero fue más allá y le preguntó por Eli Sulichín. "¿Sos amiga?", fue la consulta, y la respuesta de Pampita volvió a ser ambigua: "Yo soy muy cuidadosa".

Ante la insistencia del cronista, la conductora lanzó una respuesta muy incómoda: "No me hagan hablar a mí. Yo prefiero no decir nada".

Pampita desmintió a Ángel de Brito: “Estoy todo el día grabando en el hotel”

Pampita salió al aire de LAM y desmintió las afirmaciones que semanas atrás, Ángel de Brito y Yanina Latorre, habían dicho, sobre la poca presencia de la modelo en El Hotel de los Famosos. Según ellos, quien más sale en cámara presentando, es el Chino Leunis.

La modelo y presentadora le respondió a Angel de Brito y de paso le dio un breve resumen de su itinerario cuando tiene grabaciones en el reality. “Apareces muy poco. ¿Tenés turno a la mañana? ¿Cómo es?”, le preguntó el conductor de LAM.

“El formato es así. Salgo a las 7 de la mañana y me quedo todo el día ahí, porque tal vez entro al hotel, al mediodía. A la tarde, tipo 4 ó 5 tenemos el juego. A veces tenemos alguna actividad un poco más tarde, tipo 7”, le comentó Pampita.

“Te digo que estoy todo el día en Cañuelas. Salgo a las 7 de la mañana y llego a las 7.30 de la tarde a mi casa”, remarcó la modelo.