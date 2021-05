Pampita le respondió a Guillermina Valdés: "Me pareció una cosa de niños"

Pampita y Guillermina Valdés protagonizaron una de las primeras polémicas de La Academia.

En su reemplazo a Ángel de Brito, la mujer de Marcelo Tinelli mostró su carácter picante y le echó en cara a la modelo no estar incluida en el chat que integran los jurados junto con Hernán Piquín, Jimena Barón, Pampita y el conductor de LAM.

A pesar de que todo empezó como una humorada, la presencia de la empresaria en el grupo de WhatsApp generó tanta revolución que De Brito confirmó que la esposa de Marcelo Tinelli estará incluida.

Pero con el conflicto ya solucionado, Pampita disparó un comentario picante para Valdés. "La verdad que no criticamos al jefe, no criticamos a nadie, nos matamos de risa. La idea es reírnos de todo lo que sucede y tener un espacio para nosotros. Pero bueno, lo logró. Espero que esté contenta, porque ¡ya estás en el chat, Guille!”, dijo la esposa de Roberto García Moritán en Hay que ver.

Sobre el tono irónico que usó, Pampita aclaró que la situación no le parecía tan relevante. " Me pareció una cosa de niños. Y además se lo dijo a nuestro jefe y en vivo. Ella dice ‘me están prejuzgando, no soy buchona’ y le está diciendo al jefe ‘no me meten en el chat’. Dije de hacer un chat paralelo y dijo que no. Dije que la invitamos a comer y tampoco quiso. No, ella quería estar en el chat nuestro. Y si alguien quiere tanto algo, hay que dárselo”, cerró.

