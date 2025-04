Pampita marcó tendencia este martes 1 de abril, en la previa del feriado en memoria de los caídos en Malvinas, con una indumentaria estilo boho chic. La modelo visitó el famoso Microteatro de Palermo, y desde allí posó con un look que es ideal para las noches de otoño. La modelo marcó la pauta de la mejor combinación para el cambio de estación. La actual novia del polista, Martín Pepa, no dudó en enseñar su icónico look ante sus 8,2 millones de seguidores.

Pampita

El look boho chic de Pampita para una noche de teatro

Carolina Pampita Ardohain aprovechó al máximo la noche del martes para ir al teatro. La modelo amante de las tablas eligió para su salida nocturna un look bajo el estilo boho chic. Se trata de una variante de la moda bohemia con influencias del estilo hippie, a la que se le suman prendas modernas, elegantes y elementos de lujo.

La referente de las pasarelas lució un vestido amplio y holgado con un corte largo que emula una túnica. Para contrarrestar el blanco total del vestido, la modelo sumó accesorios y un calzado en color negro. Sobre sus pies podían verse unas botas negras de gamuza de caña media que le añadieron elegancia a su presencia y a la altura de su cadera alta la rodea un cinturón que corta con la uniformidad de la prenda.

El look black and white de Pampita para ir al teatro

La expareja de Benjamín Vicuña llevó suelta su imponente melena castaña con unos bucles moderados y sobre su cuello un collar con la más fina pedrería en color plata. Finalmente, sobre su mano derecha apuntando hacia la entrada al predio, podía verse de forma parcial su mano sosteniendo un bolso de cuero, mientras que en su mano izquierda lució un brazalete brilloso en la misma tonalidad.

Horas antes de esto, Pampita se mostró desde el Alto Palermo luciendo un exquisito vestido total pink y posando para una reconocida marca de relojería. En cuestión de minutos, la modelo pasaría de su elegante vestuario rosado a un outfit más distendido para poder disfrutar una función teatral.

Pampita en el Alto Palermo

C.G.