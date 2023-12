Pampita y Moria Casán se cruzaron en Bailando 2023 durante la gala del martes y armaron un verdadero escándalo.

Todo empezó en el momento de hacer una devolución, donde ambas diosas comenzaron con un fuerte pase de factura que terminó en una polémica nunca antes vista.

La modelo chicaneó a la diva cuando argumentó que ponen notas altas a los participantes que, en general, a ella no le gustan. "Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto", tiró Pampita.

Lo cierto es que, tras esta frase, comenzó en un ida y vuelta que logró que Marcelo Tinelli tenga que intervenir. es. “No digas regalar nota porque yo no regalo nota a nadie, no seas buchona, nena. Tengo muchos años de oficio", respondió Moria.

" Yo también soy una señora de 45 años. Soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz. ¿Qué te pensás que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie", agregó Pampita.

Cuál fue el verdadero motivo que inició la pelea entre Moria Casán y Pampita

En 2016, Pampita y Moria Casán se enfrentaron por primera vez en circunstancias muy similares a las de la noche del martes, tras un comentario de La One sobre la afinidad de Pampita con hombres infieles.

La reacción inmediata de la modelo generó un acalorado intercambio de opiniones entre ellas, que también se vio en Este es el Show, el programa satélite del Bailando que se emitía en ese momento.

En ese entonces, Pampita cuestionaba que el jurado tenía mala onda con ella y apuntó a Moria Casán. "Cuando alguien nuevo llega, lo usual es brindarle apoyo y ayuda. En mi caso, todo parecía al revés; me cuestionaba '¿qué está pasando aquí?'", explicó la modelo sobre la actitud de sus colegas en el jurado.

En ese momento, Moria Casán se defendió rápidamente de Pampita "¿Qué te hemos hecho?", preguntó y ella contestó contundente. "Había una atmósfera negativa. Me sonreían en persona y luego, frente a la cámara, me criticaban sin piedad".