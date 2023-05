Nicole Neumann envió un poderoso mensaje a través de Instagram en defensa de los derechos de los animales, y sus seguidores no tardaron en interpretarlo como una indirecta hacia Pampita.

La polémica surge luego de que la reconocida modelo y conductora se negara a firmar una petición de Mar Tarrés para la creación de un hospital público veterinario en Córdoba. Hecho que se volvió viral y que circuló por las redes sociales en el día de ayer, jueves 18 de mayo.

Mar Tarrés hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde adjuntó una captura del momento en que le pidió a Pampita una firma para solicitar la construcción de un hospital público veterinario. La famosa conductora le respondió con respeto que en este momento no podía apoyarla en su proyecto, pero lo que no se esperaba es que la reacción de la activista fuera escracharla, minutos después de aquella conversación.

Pampita vs. Mar Tarrés

Lejos de calmar las aguas, Mar Tarrés acusó a Pampita de ser una persona con falta de empatía: "Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía, porque si yo viera a un niño en la calla sufriendo no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie", finalizó.

Pampita vs. Mar Tarrés

Tras esto, Pampita salió a hablar y se descargó con contundencia, acusando a Mar Tarrés de querer buscar fama con su nombre: "Sos una busca fama. Sino no se entiende", empezó diciendo la modelo en los comentarios del post de la proteccionista animal. "Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Que pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí", continuó la pareja de Roberto García Moritán.

Pampita vs. Mar Tarrés

Qué dijo Nicole Neumann tras el escándalo entre Pampita y Mar Tarrés

Con una imagen elocuente, Nicole expuso su posición al afirmar: "El animal tiene, como tú, un corazón que siente. El animal conoce, como tú, la alegría y el dolor. El animal tiene, como tú, el derecho a la vida".

Posteo de Nicole Neumann

Este mensaje de Nicole Neumann no solo refleja su amor incondicional hacia los animales, sino que también plantea una postura firme en defensa de sus derechos. Sus seguidores, sensibilizados por esta causa, han respaldado su publicación y han destacado su compromiso con la protección de todas las especies.

cs.