Pampita pasó por los estudios de LAM y en conversación con Ángel de Brito reveló que encara un proyecto cinematográfico donde estan buscando distintos actores. Natalia Oreiro apareció en la escena, pero no para ocupar un rol, sino que la modelo la señaló, sin decir su nombre, como la actriz con quien no trabajaría por haber tenido un affaire con Benjamín Vicuña.

Las escenas de la discordia entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro que enfurecieron a Pampita

"Hay un proyecto para hacer varias películas y vamos a necesitar a varios galanes... Pero, no es para este año...", reveló Ardohain en LAM cuando el periodista le preguntó si había alguna figura actoral con la que no trabajaría. Inmediatamente, la modelo afirmó que sí hay una, pero que no daría nombre.

Los fanáticos de las redes sociales y la modelo comenzaron a recordar todos los escándalos que estuvieron involucrados a Benjamín Vicuña y todos los caminos llevaban a Natalia Oreiro, quien protagonizó con el chileno la romántica novela Entre Caníbales. Si bien Ardohain reveló que nunca le habló del tema, parece que la uruguaya se acuerda muy bien lo sucedido, ya que De Brito expresó que no dará notas por el momento.

Entre Caníbales es una novela de Telefe que se estrenó en el año 2015, donde el personaje de Oreiro era una joven neuquina que a los 17 años fue abusada sexualmente por un grupo de 4 jóvenes. Años más tarde, el personaje regresa a su pueblo para vengarse y se entera que uno de sus abusadores es el intendente y aspira a ser el presidente de la nación.

En medio de todo ese descubrimiento que realiza el personaje de Natalia, se topa con el personaje de Benjamín, quien tenía un cargo muy pequeño en la intendencia. Poco a poco ambos se van enamorando y la novela dejó muchas escenas picantes donde parece que las miradas de amor sobrepasaban la pantalla.

Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro

Según se habla en el mundo del espectáculo, el chileno y la uruguaya habrían tenido un affaire del que Ardohain se enteró. "Porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer", reveló la esposa de Roberto García Moritán cuando argumentó el motivo por el que no trabajaría con ella.

La supuesta infidelidad se habría dado un año antes del escándalo que Benjamín Vicuña protagonizó con la China Suárez, otra de las actrices que el conductor de LAM planteo como obvio el motivo por el que Pampita tampoco trabajaría con ella. Natalia Oreiro suele mantenerse fuera de las polémicas y por el momento no hizo ningún comentario al respecto.