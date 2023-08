Siete años y medio después del sonado escándalo que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez en el motorhome de "El Hilo Rojo", la modelo volvió a hablar del tema en el programa "Poco Correctos", conducido por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis.

La cuestión surgió de una pregunta lanzada por Ronnie Arias, quien, sin pelos en la lengua, consultó: "Carolina, hay un dicho popular que reza 'todo aquel que se quema con leche ve una vaca y llora'. ¿Cuánto hace que no comés palta?", le consultó, en referencia al conflicto del pasado con Vicuña y Suárez y a la popular frase de la China en donde aseguró que cuando Pampita irrumpió en el motorhome ella estaba cubierta por una manta de Nepal y comiendo una palta.

Con su característica picardía, Pampita respondió en un tono juguetón: "Ay, pensé que me ibas a preguntar cuánto hace que no veía a una vaca", dijo con humor la conductora, tratando de dejar en claro que es una historia superada, aunque aclaró: "No como palta".

El escándalo entre Pampita y la China Suárez por Benjamín Vicuña

En diciembre de 2015, los titulares de los medios estallaron con el escándalo que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez en el motorhome de la película "El Hilo Rojo". Pampita afirmó haber descubierto una situación comprometedora entre su entonces pareja y la actriz en el set de filmación.

"Vi lo peor que podía ver una mujer… Fui a saludarlo, jamás me imaginé lo que me iba a encontrar", dijo en aquel entonces. En medio de la tensión, acusó a Vicuña y Suárez de mantener relaciones íntimas en el motorhome. "Había olor a sexo", enfatizó.

Sin embargo, la China Suárez no se quedó callada y dio su versión de los hechos en Intrusos. Ella afirmó que en ese momento se encontraba descansando en el motorhome durante un rodaje en la Costanera, y que fue sorprendida por Pampita, quien irrumpió de manera agresiva.

"Yo estaba trabajando en un exterior, en un motorhome que lo usamos todos. Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal y me había terminado de comer una palta. Y entró una persona completamente fuera de sí", explicó Suárez en su defensa.