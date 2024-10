Pampita sigue siendo noticia, estas últimas semanas, por su posible vínculo amoroso con Martín Pepa. La modelo junto al polista ya compartieron varias salidas juntos pero ella dice que sale con amigos y que él es parte de ese grupo grande de personas.

Martín Pepa y Pampita en el Teatro Colón

La exmujer de Roberto García Moritán ya compartió una noche en el Teatro Colón con Martín Pepa y otros amigos en común. También salieron a comer y luego a bailar al famoso boliche "Tequila". Pampita ya aclaró que está aprovechando para salir con amigos y hacer todas las actividades que le gustan porque puede y es libre de realizarlo.

Pampita reveló si Martín Pepa podía conquistarla

El cronista del programa "A la tarde" tuvo una charla con Pampita después de que la modelo grabara el programa donde oficia de jurado, "Los 8 escalones". El periodista le preguntó si el encuentro en el restaurante y el boliche, con Martín Pepa, fue casualidad. Carolina sonrió y respondió: "No tengo nada que decir... yo estoy trabajando porque tengo que seguir con mi vida normal".

Pampita

Luego, la modelo agregó: "Si querés, preguntame de mí, pero no me preguntes de otra gente que me tengo que ir a casa... no tengo nada para decir. Estoy en un momento de pasarla bien, salir con amigos, salir a comer, salir al cine. No entiendo por qué les parece tan raro que una persona pueda salir, ir al teatro o hacer su vida. No entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones".

El cronista le preguntó sobre la mamá de Martín Pepa, con quien Pampita habría hecho la caminata a Luján y quien habría sido la celestina entre la modelo y el polista. Carolina contó: "Conozco hace muchos años a la familia, son amorosos, encantadores".

Pampita también habló de su vida, en la actualidad, después de su separación con Roberto García Moritán y fue contundente: "Estoy con ganas de como estoy ahora que es trabajando, concentrándome en mis cosas, siguiendo con mis rutinas, cumpliendo con todos los contratos, con todo lo que tengo en agenda hace meses. Siendo lo más profesional que puedo, como tiene que ser. Cuidando a mis hijos. Y si algún día tengo ganas de salir a comer, puedo hacerlo".

Pampita y Martín Pepa

La modelo aseguró: "Soy una mujer súper independiente. No me fijo lo que dicen, hago lo que se me da la gana". Al final de la nota, el cronista le preguntó si Martín Pepa tiene chanches de estar con ella: "¿Pulgar arriba o pulgar abajo?", consultó el periodista. Pampita esquivó la respuesta y automáticamente se le preguntó a las personas que estaban esperando a la modelo.

Pampita

"¿Quieren que Pampita se vuelva a enamorar?", preguntó el cronista y las personas le respondieron con un tajante "Sí". "Martín Pepa, ¿Pulgar arriba o pulgar abajo?", consultó el periodista a vecinos de la zona, "Pulgar arriba", respondieron todos asegurándole a la modelo que tiene el visto bueno de la gente que la quiere. Carolina, evitó su respuesta y siguió su camino rumbo a su casa.

C.S.