Pampita contó por qué hizo público su pedido a Blanquita antes de la boda

A un mes de su boda con Roberto García Moritán, Pampita contó por qué decidió hacer público el especial pedido que le hizo a Blanquita antes de conocer a su marido.

"Fui a llevarle flores a mi hija y ahí le pedí un compañero en la vida", contó la modelo después del casamiento. "Sorprendió mucho cuando contaste que, en febrero de este año, habías ido a llevar flores a la tumba de tu hija, Blanca, y le pediste la llegada de un amor", le consultaron en una entrevista para la revista Viva y la morocha no dudó en responder. "No lo conté. Lo dije en la boda porque era un momento muy especial, donde hablábamos desde el corazón. Y sí, a mí me había pasado algo muy fuerte en febrero, fue un momento duro, y cuando apareció este amor, yo me di cuenta rápido que venía por ese lado", confesó.

Luego agregó: "Yo nunca antes había pedido nada, pero esa vez lo hice. Y me pareció que una forma de agradecer era también poder decirlo. A pesar de que Rober ya conocía la anécdota, sentí que mi deseo se estaba haciendo realidad en ese momento y por eso lo dije en el altar. Estoy muy feliz y muy agradecida".