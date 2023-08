Pampita ha vuelto a cautivar la atención de todos con su impecable sentido de la moda. En su última aparición, la famosa modelo lució un look que generó reacciones de emojis de corazones de amor por parte de su esposo, Roberto García Moritán.

El centro de este look es un top tejido excepcional, anudado en la espalda y con sutiles copas en el frente para un toque de sofisticación. Pampita deja en claro su enorme influencia en la moda entre la mujeres de todas las edades.

El top, con una composición de fibra metálica, de viscosa y de algodón, ofrece comodidad y frescura en cada movimiento. Su espalda descubierta añade un toque audaz a la vez que elegante, complementando perfectamente el estilo característico de Pampita.

El pantalón jeans, de cinco bolsillos y tiro alto, destaca con una pierna ancha en un moderno estilo tipo cargo. El denim índigo se combina con un lavado light blue (celeste claro), realzado por un proceso artesanal de coating con foil color plata, añadiendo un destello único a la prenda. "¿Qué puntaje le pones a este look?", preguntó la modelo a sus fans.

Este look de Pampita logra un equilibrio perfecto entre lo cómodo y lo chic, destacando su habilidad para fusionar elementos de moda con su estilo personal distintivo. Una vez más, su elección de atuendo demuestra por qué es considerada una de las referentes en cuanto a estilo y elegancia.

Siete años después, Pampita abre el capítulo pasado con la China Suárez en Poco Correctos

En una reveladora entrevista en el programa "Poco Correctos", conducido por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis, Pampita revivió un capítulo del pasado que capturó la atención del público durante años.

Recordando el sonado escándalo que involucró a ella misma, a Benjamín Vicuña y a la China Suárez en el motorhome de "El Hilo Rojo", la modelo abordó el tema con una mezcla de picardía y madurez.

La conversación fue desencadenada por una pregunta directa de Ronnie Arias, quien no dudó en cuestionar sobre el dicho popular que dice "todo aquel que se quema con leche ve una vaca y llora". Su ingeniosa pregunta apuntaba a los recuerdos del pasado y, en particular, al momento en que la China Suárez mencionó que Pampita irrumpió en el motorhome mientras ella disfrutaba de una palta, cubierta por una manta de Nepal.

Con una sonrisa y su característica picardía, Pampita respondió en un tono ligero: "Ay, pensé que me ibas a preguntar cuánto hace que no veía a una vaca". Esta respuesta juguetona dejó claro que la conductora considera la historia superada. Sin embargo, también aclaró de manera sincera: "No como palta".

La entrevista demostró la habilidad de Pampita para abordar temas del pasado con elegancia y humor, marcando su evolución y su actitud positiva hacia situaciones pasadas. Con el tiempo, la modelo ha demostrado que está lista para mirar hacia adelante y enfrentar nuevos desafíos con la misma gracia que la caracteriza.

