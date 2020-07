Pampita reveló el acuerdo que tiene con Vicuña para mantener la paz

Pese a que fueron los protagonistas de uno de los escándalos más sonados en el mundo del espectáculo, Pampita y Benjamín Vicuña lograron recomponer su relación en favor de sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio.

De acuerdo a la top, luego de su ruptura por la infidelidad del actor con la China Suárez, ambos acordaron mantener la paz familiar. El tema surgió cuando Pampita estaba brindando una nota para Los ángeles de la mañana en donde le recriminó a Mariana Brey, con quien se enfrentó mediáticamente, de usar cuestiones del pasado para atacarla.

“Mariana trata de hacer daño con algo del pasado, de hace tantos años, sabiendo que mis hijos lo pueden leer. Tratando de lastimar a mi familia porque la verdad es que hoy con Benja tenemos una familia, que nos llevamos muy bien, que priorizamos a nuestros hijos”, se encargó de aclarar la conductora de Pampita Online.

“En estos años hemos sido intachables como familia en cómo nos referimos el uno del otro, defendemos la intimidad de esta familia, cómo nos relacionamos, tratamos de mencionarnos lo menos posible y no opinamos de la vida del otro nunca. Estamos todo el tiempo pendiente de nuestros hijos”, agregó la modelo. “Nuestros hijos son nuestra prioridad absoluta”, cerró, dejando entender que en cuanto a la familia, no hay grieta con su ex.