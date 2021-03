Pampita reveló cuál es su \"placer culposo\" que involucra a un famoso cantante

En una nueva emisión de Pampita Online, Pampita hizo una confesión sobre su placer culposo que involucra a una estrella de la música.

Todo comenzó cuando, hablando con sus panelistas sobre artistas y canciones, la conductora reveló que incluso se siente una “vieja verde” cada vez que se encuentra admirando la figura de este artista internacional.

Previo a esto, Paula Galloni, que ingresó al estudio con el tema de J Balvin, contó: “Es un poco como el ‘guilty pleasure’, ese que te gusta pero que te da un poco de culpa. ¿Cuál es tu ‘guilty pleasure’?”, le preguntó a Pampita.

“A mí me gusta Maluma y me siento re vieja verde porque tiene veintialgo el chico, y cuando voy con mis amigas me da como cosa. Baila, te sonríe, tiene muy buena onda en el escenario, pero es muy chiquitito. ¡Me da como culpa mirarlo!”, confesó la modelo.







Tras quedar embarazada de su segunda hija, Pampita habló de Blanquita

Sin mencionar directamente a Blanquita, Pampita hizo referencia a lo difícil que es su día a día tras su fallecimiento. En un intercambio con Leo Sbaraglia en Podemos Hablar, la conductora de 43 años habló del dolor que le genera su partida.

"¿Qué sentís que no te han preguntado tanto?, ¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en el juego mediático, del cual todos participamos? ¿Cuál es esa Caro que no apareció tanto en los medios?", le preguntó el actor.

Entonces, la modelo respondió: "Yo creo que siempre tengo como una muralla, doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos".