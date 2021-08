Pampita reveló el pasatiempo de García Moritán: "Me filma roncando y con la baba colgando"

Pampita volvió al trabajo en su ciclo de Net TV como a su rol de jurado en La Academia de ShowMatch a los pocos días de haber dado luz a Ana, su primera hija con Roberto García Moritán y le queda poco tiempo para descansar. Debido a eso se toma cortas siestas en las que duerme tan profundamente y reveló que hace su marido en esos momentos, lo cual es su pasatiempo.

“Tengo una foto con la que puede sucumbir toda la carrera política de Roberto porque lo muestra con todas las mujeres que ama, de todas las edades”, dijo Pablo Muney en Pampita Online, mostrando un posteo que el empresario hizo en sus redes. “Está con su mamá, sus hijas, su mujer, y la cara de feliz que tiene. ¡Bendito tu eres entre todas tus mujeres!”, exclamó Pampita, mientras su compañero señalaba que se enteró de que el candidato a legislador tiene videos prohibidos de ella “con los que podría chantajearla”.

“Tiene videos que nunca saldrán a la luz porque no sé qué le dio ahora por filmarme roncando, con la baba colgando… ¡es horrible eso! Le causa mucha gracia”, contó la Top. “Estoy durmiendo tan profundo últimamente, quince o veinte minutos, que paso a ser cualquier cosa. Meto ronquidos heavy, ¡pero no les voy a mostrar! Siempre una señorita. Ese material se autodestruirá. En algún momento agarraré ese teléfono y se borrará todo”, dijo la conductora con gracia.

Pampita reveló cuál es el pasatiempo de Roberto García Moritán.

Pampita se enojó cuando le preguntaron por Benjamín Vicuña: "No me corresponde"

Pampita estalló contra LAM después de que le consultaran sobre la ruptura de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

En la salida de La Academia, la modelo de 43 años fue abordada por el móvil del programa de Ángel de Brito y se mostró incómoda cuando le preguntaron por su ex pareja.

"¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver", disparó Pampita en la nota.

"Les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde. Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas. Y ojalá me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen", disparó con seriedad.

