Roberto García Moritán habló de la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez

Roberto García Moritán fue consultado por la sorpresiva separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

El empresario fue muy escueto a la hora de dar su opinión sobre los sucedido con el ex marido de Pampita. “La verdad es que no tengo información y prefiriría no opinar”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego, se refirió a cómo están Benicio, Beltrán y Bautista tras esta situación que atraviesa su papá. “Están bien, están espectaculares. Los tres con una personalidad muy diferente, cariñosos, inteligentes. Espectaculares los tres”, dijo.

Roberto García Moritán contó cómo están los hijos de Pampita tras la separación de Vicuña.

Desviando la atención hacia otro tema. Roberto García Moritán contó cómo atraviesan el primer mes de Ana, la hija que tiene con Pampita.

"Estamos muertos de amor, embobados todos. Nos peleamos por tenerla, es una bendición, estamos contentos por tenerla. Es una de las cosas más hermosas que te puede dar la vida. Somos una familia ensamblada divina”, contó.

Una amiga de Pampita, lapidaria contra Benjamín Vicuña

Mientras las diversas especulaciones sobre la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña salieron a la luz, fue Paula Galloni, amiga de Pampita, quien reveló su teoría sobre el actor chileno.

"Yo creo que Pampita desde hace mucho tiempo no habla más de Vicuña porque en algún momento, cuando la cosa estaba un poquito mejor, ella había dicho algo que no le gustó a él", comenzó la periodista.

"A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez, y es la primera vez que trabajan separados en Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador", cerró Paula.