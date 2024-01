La temporada en Punta del Este está en pleno auge, atrayendo a numerosas celebridades que optaron por pasar los últimos días del 2023 y los primeros del 2024 en este exclusivo destino. Entre las personalidades que eligieron este lugar se encuentra Pampita, quien fue invitada al programa de streaming Rumis.

Pampita, Ana García Moritán y Roberto García Moritán. FOTO: Federico De Bartolo

Pampita reveló que pasaría una noche fogosa con Lali Espósito

Durante su participación en el programa, la modelo se enfrentó a una pregunta picante formulada por Juariu: "Si tuvieras que elegir a una mujer del espectáculo para pasar una noche o simplemente te pareciera linda o atractiva, ¿le darías un beso?". Ante esto, la conductora preguntó: "¿Si en algún momento me gustan las mujeres?".

Juariu profundizó, preguntando si hay alguna mujer que la modelo mire y le cause cierta atracción. Sin rodeos, Pampita respondió: "Lali, diosa, hot". La influencer Juariu expresó: "Me pasa igual".

Lali Espósito

Pampita continuó elogiando a Lali Espósito: "Debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de ser una bomba. No me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres, pero si hay que apostar...". Zaira Nara intervino con humor: "Todo viene con la letra chica".

AF.