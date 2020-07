Pampita se refirió a las versiones de embarazo: "Me dicen que tengo panza..."

“Ayer en las redes me decían que tenía panza”, dijo Pampita en su programa televisivo y con eso comenzó a hablar de las versiones que indican que está en la dulce espera con su esposo, Roberto García Moritán.

“No tengo panza, ¿qué les pasa? ¡No tengo nada de panza, no estoy embarazada! Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no tengo idea. Pero no hay nada, miren tengo la cinturita de siempre”, dijo mientras mostraba su silueta en Pampita Online.

Vale destacar que los rumores comenzaron a circular luego de que la top comentara sus ganas de dar ese paso con Roberto y tener un hijo juntos además de los propios -ella tiene a Bautista, Beltrán y Benicio, sus hijos con Benjamín Vicuña, mientras que él es papá de Delfina y Santino, los hijos que tuvo con Milagros Brito-.

“Sí. Yo creo que en algún momento nos vamos a animar a dar ese paso porque es obvio que esta es una historia de amor hermosa”, había dicho la top.