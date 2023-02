Luego de que se anunciara la posibilidad de realizar rotaciones por el jurado de Los 8 Escalones, programa que conduce Guido Kazcka, trascendió un gran conflicto entre quienes podrían ocupar las sillas vacías y quienes no querían liberarlas. Pampita habló en Intrusos sobre Nicole Neumann y el rumor de que no quieren grabar juntas.

Pampita, conductora de El Hotel de los Famosos 2, participó como invitada de lujo durante uno de los episodios de Los 8 Escalones y llamó la atención la ausencia de Nicole Neumann luego de las acusaciones. Sin embargo, Pampita dejó en claro que no existe tal grieta entre ellas y que espera que no sean rumores para publicitar el programa.

"No tengo conocimiento de eso. No sé si son rumores para promocionar el programa. Quiero pensar bien sobre de dónde salen las cosas, pero no es verdad", comenzó hablando Pampita. Y es que a la conductora no le gusta ser protagonista de conflictos con otras celebridades argentinas.

Pampita aseguró que jamás le dijeron que grabaría con Nicole Neumann, por lo que, el rechazo a trabajar juntas, nunca existió. "Seguramente nos va a tocar en algún momento. No sé por qué lo piensan así, porque para nosotras es súper natural compartir un ámbito de trabajo", explicó la conductora.

Pampita en el estreno de El Hotel de los Famosos

Dejando de lado los problemas que ambas modelos tuvieron en el pasado, Pampita aclaró que las dos tienen predisposición para trabajar juntas y que los temas personales no interferirán en la tarea que les corresponda hacer. Ante la última consulta del periodista sobre la grieta "Pampita-Nicole", la conductora fue contundente y expresó "No. No hay".

Pampita y Benjamín Vicuña ayudaron a una mujer que se desmayó en la vía pública

Pampita y Benjamín Vicuña vivieron una tarde completamente de película. Es que lo que parecía ser un jueves común y corriente, terminó en un rescate conjunto en plena vía pública.

Juan Etchegoyen fue el encargado de relatar el suceso y dio los detalles del inesperado episodio. El periodista comenzó explicando el escenario, que se dio en Barrio Parque, más específicamente, en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, y comentó que Pampita manejaba en su camioneta cuando vio a una chica desvanecerse en la calle. “Ella observó que la persona estaba desmayada y llamó, tomó su celular, llamó al SAME y pidió que manden una ambulancia”, reveló.

