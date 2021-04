Pampita se sinceró sobre sus coincidencias amorosas con Nicole Neumann

Hace unos días y en su programa, Pampita sorprendió al revelar que compartió amores con Nicole Neumann. Todo comenzó cuando en Pampita Online, su amigo y colega, Gabriel Oliveri, le dijo: "Tengo una bomba que te tengo que preguntar. Yo los sábados estoy en Santo Sábado, en América, con Nicole”, comenzó Oliveri.

"(Nicole) dijo algo que tiró una bomba, yo creo que te la van a preguntar, entonces digámoslo en este programa. Dijo que ella compartió con vos un hombre y medio”, continuó. “¿Uno y medio? Me parece que dos”, dijo Pampita para sorpresa del panelista. "Yo creo que hay dos seguro”, insistió la top.



Tras esa revelación, en Los Ángeles de la Mañana señalaron a Mariano Balcarce y Nicolás Palacios, pero la conductora se negó a confirmarlo, aunque en una nota con Intrusos reveló detalles de esta época en su vida y se sinceró.

La modelo aclaró que “no compartió” hombres con Nicole, aunque sí se refirió a las coincidencias que mantiene con su colega: “Vamos a los mismos lugares, conocemos a la misma gente, vamos a bailar al mismo lugar toda la vida. Es como un club, como que nos conocemos todos”, señaló.

“Son distintas etapas de la vida, no sé bien a qué fechas se refiere pero debe haber sido cuando éramos chiquitas”, agregó dando por terminado el tema.

Pampita habló de los celos y de su pareja Roberto García Moritán

En medio de todo este revuelo sobre su pasado amoroso, Pampita fue consultada por los celos en la pareja.

Directa y sin vueltas, la modelo reveló que ella no se identifica con eso y que Roberto García Moritán no la cuestiona: “Nunca daría motivos para que sea celoso. Soy muy seria con esas cosas del amor. Es muy sano de cabeza y jamás me ha hecho un planteo. Jamás le he provocado inseguridades, ni siquiera como histeriqueo, le hace mal a la pareja y no me gusta”, concluyó Pampita.

VO