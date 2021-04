Pampita habló sobre la participación de Benjamín Vicuña en su reality show

Pampita desmintió la participación de Benjamín Vicuña en su reality show. La conductora de televisión dejó en claro en Pampita Online que todavía no hay un acuerdo cerrado respecto al programa que se produciría para el exterior.

"Por ahora es solo un rumor. Sí esta la propuesta, que es lindísima. Pero no está concretado, no está firmado, no es verdad que aparezca el padre de mis hijos, no es verdad que mis hijos tengan que actuar en el reality", expresó.

Luego, la modelo de 43 años detalló: "Estaría enfocado en mi embarazo, en todos los proyectos que hago que ven de la tele, porque tengo un montón de cosas personales que desarrollo. Esa es la idea, no es que vendrían a vivir a mi casa".

"Se hablan cosas y no tienen ni idea. No deberían hablar nada porque no está concretado todavía. Sí, es una propuesta lindísima primero porque me abriría las puertas a toda latinoamérica", manifestó la pareja de Roberto García Moritán.

"Estaría muy contenida con una plataforma súper buena que viene de afuera y que abre sus puertas a muchísimos países. El proyecto a mi me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de todo este momento que estoy transitando", sumó.

Finalmente, la celebridad argentina contó: "Sería de este momento del presente. Tiene que ver con ser una mujer multifacética y hacer muchas cosas a la vez, trabajar embarazada en pandemia, un momento único e histórico".

Pampita desmintió la participación de sus hijos en el reality show

Pampita negó la participación de sus hijos en el reality show. La figura televisiva informó que sus niños no estarían en el programa en caso de que se concretara la propuesta.

"No hay guiones, yo a mis hijos los protejo muchísimo, no me gustaría exponerlos y que el día de mañana ellos se sientan invadidos. No me imagino viviendo con cámaras dentro de mi casa", relató Carolina.

Después, la mamá de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña expresó: "Pero vamos a ver si eso pasa, hoy es todo muy reciente. No les puedo decir nada, si hará o no. Pero si agradezco la idea, la propuesta y que hayan pensado en mi".

"Protejo mucho a mis hijos, porque la que eligió este tipo de trabajo soy yo. Yo no se el día de mañana que vayan a hacer ellos de su vida", cerró la conductora argentina.