Pampita sorprendió a Ana García Moritán con una inesperada cabalgata: la reacción de la niña

Este fin de semana fue de completa unión entre Carolina “Pampita” Ardohain y Ana García Moritán. Tras haber pasado una calurosa tarde en la pileta con actividad física y limpieza incluida, este domingo la conductora y la niña se aventuraron en una divertida actividad al aire libre, situación que se convirtió en una verdadera travesía para la nena, quien tuvo una inesperada reacción.

Todo quedó registrado en las redes sociales de la pequeña fashionista que es administrada por la top model, donde mostró las destrezas en lo que fue su primera cabalgata al aire libre guiada por su madre y por una instructora.

Pampita y Ana García Moritán | Instagram

El divertido día de campo de Ana García Moritán y Pampita

El brusco cambio de temperatura que padeció el Gran Buenos Aires luego de la fuerte tormenta, obligó a Pampita a hacer un improvisado cambio de planes. Es por eso que en contraposición a un increíble día de pileta que vivieron el sábado, este domingo 16 de noviembre la presentadora de Los 8 Escalones del Millón sorprendió a Ana García Moritán con un increíble día de campo al aire libre.

Esta vez, la niña vistió un canchero jean básico y un suéter gris texturado y se dispuso a montar a caballo. Al parecer, era la primera vez que le agregaba más adrenalina a este tipo de actividad campestre, por lo que se la notaba un tanto nerviosa. Sin embargo, enterneció a todos sus seguidores con la simpática sonrisa, propia de su inocencia y su niñez. Asimismo, en otra toma, ambas cabalgaron juntas, generando suspiros y admiración en sus fanáticos.

La fashionista sujetó cuidadosamente de la cintura a Anita para sumar velocidad a la aventura. La menor, por su parte, disfrutó al máximo de estas clases de equitación con todas las medidas de seguridad correspondiente, preservando así su integridad física. Cabe destacar que, desde temprana edad, toma clases de equitación acorde a su desarrollo psicomotriz.

La curiosa coincidencia entre Pampita y Benjamín Vicuña

Este fin de semana, Benjamín Vicuña y Pampita disfrutaron de sus hijos por separado, pero con una actividad en común: ambos decidieron realizar cabalgatas. Mientras el actor chileno disfrutaba del tiempo con Amancio y Magnolia en una estancia donde se regocijaron de una tarde en plena conexión con la naturaleza rodeados de caballos, Pampita y Anita García Moritán hicieron lo mismo por su parte.

De esta manera, sin saberlo, coincidieron en compartir un día al aire libre, lejos de los bullicios de la ciudad y en pleno contacto con el medio ambiente. En paralelo, los usuarios celebraron la aventura de la nena con palabras que resaltaban su impronta: “El nivel morfable de Anita y sus risas”, “Qué felicidad Anita!”, “Anita te vas animando” y “No puedo con tanta ternura!”, fueron las frases que más de destacaron en la caja de comentarios de la famosa red social de la camarita.

Pampita y Ana García Moritán | Instagram

De esta manera, Pampita y Anita García Moritán, al igual que Benjamín Vicuña junto a Amancio y Magnolia, se alejaron de los lujos y el confort para entrar en plena conexión con sus respectivos hijos en una jornada bajo los rayos del sol y encabezando una aventura de lo más divertida como lo es la cabalgata y el contacto directo con los caballos.

NB