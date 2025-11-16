Los dos looks de la China Suárez para su regreso a la televisión argentina: del utilitario al encaje

La China Suárez está ocupando todos los titulares y su regreso a la televisión argentina llegó acompañado de dos looks que no tardaron en convertirse en tema de conversación. Su presencia en dos programas distintos, grabados con pocas horas de diferencia, mostró dos facetas opuestas de su estilo: la versión más etérea y romántica, y la más urbana y utilitaria.

Los looks con diferentes estilos de la China Suárez en su regreso a la televisión argentina

El primero de los outfits corresponde a su participación en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini, cuya grabación generó una fuerte expectativa desde que se filtraron las imágenes del set. Allí, la actriz apostó por un vestido largo en tono off white, confeccionado en seda y encaje, con mangas largas y cuello tipo polera. La caída suave del tejido y la monocromía clara aportaron una impronta casi nupcial, un gesto estilístico que muchos interpretaron como un guiño deliberado por parte de la actriz, especialmente en medio del revuelo mediático que la rodea.

China Suárez

Para completar el look, optó por stilettos de gamuza nude, un peinado lacio y prolijo y un maquillaje centrado en la mirada, con delineado marcado que reforzó el dramatismo del conjunto. La imagen impactó por su producción y porque en la escena se la vio sentada junto a Mauro Icardi, quien, según formó parte de la entrevista, acompañándola. La presencia de ambos juntos en el set dio mucho de qué hablar.

China Suárez

El segundo look elegido por la actriz corresponde a la grabación de La mañana con Moria, ciclo que se emitirá el lunes. Allí, la China apostó por un mono utilitario en tono verde musgo, una pieza insignia de la temporada primavera-verano. La prenda, de estética workwear, presenta una silueta relajada y detalles funcionales, y fue combinada con un peinado suelto y al natural. A diferencia del encuentro con Pergolini, Icardi no estuvo frente a cámara, aunque dicen que sí acompañó detrás de escena. Según trascendió, el futbolista incluso ingresó al estudio minutos antes de terminar la nota y sorprendió a Moria Casán con un ramo de flores, un gesto que cerró la jornada con otro momento inesperado.

China Suárez, Mauro Icardi y Moria Casán

El clima de atención que rodea a la pareja no es casual. Icardi viajó esta semana a Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas y la China Suárez lo acompañó en varias actividades familiares, además de ser vistos juntos este jueves en una salida que rápidamente se viralizó en redes. En ese contexto, las entrevistas con Pergolini y Moria aparecieron como momentos clave de su estadía en el país.

F.A