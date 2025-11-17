Así fue el emotivo bautismo y comunión de Juana, la hija de 9 años de Marcela Kloosterboer: el detalle que conmovió a la actriz

Marcela Kloosterboer no duda en mostrar con orgullo los logros que sus hijos cumplen en cada día. En este caso, enterneció a todos al vivir un especial día de su hija mayor, Juana. En las últimas horas, la familia completa fue a la Iglesia, para vivir el bautismo y comunión de la niña. Entre un look de ángel y deliciosos postres, la actriz mostró el rostro por primera vez de la pequeña de 9 años, y celebró un detalle especial que emocionó a todos sus seguidores.
Las mejores postales del emotivo bautismo y comunión de Juana, la hija de 9 años de Marcela Kloosterboer
Marcela Kloosterboer mostró un emotivo evento que vivieron durante el sábado 15 de noviembre. Su hija de 9 años, Juana Sieling, celebró su bautismo y comunión, de la mano de su familia. Para la ocasión, la actriz decidió preparar su casa para el festejo y fue a la Iglesia a presenciar el especial momento. Entre looks de ángeles, deliciosos postres y un detalle muy especial, compartió las postales con sus seguidores y se llevó los halagos de todos ellos.
Por primera vez, decidió revelar el rostro de su hija a sus seguidores, y mostró una tierna postal de ella junto a su perro. La niña lucía un vestido blanco, con tiernos detalles en el cuello y las mangas, y en composé a una corona de flores de la misma tonalidad. De esta manera, sus papás decidieron combinar con ella para la ocasión, y ambos optaron outfits en tonos white y cómodos pantalones de vestir de diferentes colores.
Para la celebración de su casa, optaron por hacer un cuaderno de recuerdos, con una portada que replicaba en animación la primera foto de su look, y donde los invitados podían escribirle unas palabras y ella guardó las postales de las invitaciones de sus compañeros. Además, contó con una chocotorta de celebración, con macarons, flores y decoraciones en blanco, en la cima, siguiendo con la temática del festejo y el gusto de la pequeña de 9 años.
El detalle que enterneció a todos
"Ayer Juana tomó su primera comunión. Lo quiso hacer y la acompañamos, no la habíamos bautizado cuando nació así que este año fue bautismo y comunión", escribió Marcela en su cuenta de Instagram. Sin embargo, reveló un detalle que emocionó a todos y que conectó aún más a la pequeña con la historia de amor de sus padres. "Justo fue el mismo día y en la misma iglesia que nos habíamos casado 11 años atrás…Ayer volvimos con nuestros dos hijos y un largo camino recorrido. Sin dudas nos transformamos", reflexionó la artista, haciendo enternecer a sus seguidores.
Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejarle mensajes de felicitaciones, y destacar el parecido que la niña de 9 años tiene con sus papás. Marcela Kloosterboer emocionó a todos sus seguidores, al mostrar el especial evento de bautismo y comunión que celebró junto a su familia, en una iglesia muy especial para ella y su esposo, Fernando Sieling.
