Así fue el emotivo bautismo y comunión de Juana, la hija de 9 años de Marcela Kloosterboer: el detalle que conmovió a la actriz

Marcela Kloosterboer no duda en mostrar con orgullo los logros que sus hijos cumplen en cada día. En este caso, enterneció a todos al vivir un especial día de su hija mayor, Juana. En las últimas horas, la familia completa fue a la Iglesia, para vivir el bautismo y comunión de la niña. Entre un look de ángel y deliciosos postres, la actriz mostró el rostro por primera vez de la pequeña de 9 años, y celebró un detalle especial que emocionó a todos sus seguidores.

Marcela Kloosterboer y sus hijos

Las mejores postales del emotivo bautismo y comunión de Juana, la hija de 9 años de Marcela Kloosterboer

Marcela Kloosterboer mostró un emotivo evento que vivieron durante el sábado 15 de noviembre. Su hija de 9 años, Juana Sieling, celebró su bautismo y comunión, de la mano de su familia. Para la ocasión, la actriz decidió preparar su casa para el festejo y fue a la Iglesia a presenciar el especial momento. Entre looks de ángeles, deliciosos postres y un detalle muy especial, compartió las postales con sus seguidores y se llevó los halagos de todos ellos.

Por primera vez, decidió revelar el rostro de su hija a sus seguidores, y mostró una tierna postal de ella junto a su perro. La niña lucía un vestido blanco, con tiernos detalles en el cuello y las mangas, y en composé a una corona de flores de la misma tonalidad. De esta manera, sus papás decidieron combinar con ella para la ocasión, y ambos optaron outfits en tonos white y cómodos pantalones de vestir de diferentes colores.

El bautismo y comunión de Juana, la hija de 9 años de Marcela Kloosterboer

Para la celebración de su casa, optaron por hacer un cuaderno de recuerdos, con una portada que replicaba en animación la primera foto de su look, y donde los invitados podían escribirle unas palabras y ella guardó las postales de las invitaciones de sus compañeros. Además, contó con una chocotorta de celebración, con macarons, flores y decoraciones en blanco, en la cima, siguiendo con la temática del festejo y el gusto de la pequeña de 9 años.

El bautismo y comunión de Juana, la hija de 9 años de Marcela Kloosterboer

El detalle que enterneció a todos

"Ayer Juana tomó su primera comunión. Lo quiso hacer y la acompañamos, no la habíamos bautizado cuando nació así que este año fue bautismo y comunión", escribió Marcela en su cuenta de Instagram. Sin embargo, reveló un detalle que emocionó a todos y que conectó aún más a la pequeña con la historia de amor de sus padres. "Justo fue el mismo día y en la misma iglesia que nos habíamos casado 11 años atrás…Ayer volvimos con nuestros dos hijos y un largo camino recorrido. Sin dudas nos transformamos", reflexionó la artista, haciendo enternecer a sus seguidores.

Marcela Kloosterboer y su esposo, Fernando Sieling, en el bautismo y comunión de su hija

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejarle mensajes de felicitaciones, y destacar el parecido que la niña de 9 años tiene con sus papás. Marcela Kloosterboer emocionó a todos sus seguidores, al mostrar el especial evento de bautismo y comunión que celebró junto a su familia, en una iglesia muy especial para ella y su esposo, Fernando Sieling.

A.E