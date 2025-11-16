Pampita mostró cómo quedó su casa con la nueva decoración: paisajismo y armonía frente al lago

Pampita volvió a compartir parte de la intimidad de su hogar al publicar en sus historias de Instagram un video donde muestra distintos sectores de su casa, ubicada frente al lago. Las imágenes permiten apreciar cómo se integran los ambientes interiores con el exterior, en una propuesta dominada por la luz natural, el minimalismo y una importante conexión con el entorno.

Así quedó la casa de Pampita luego de una redecoración

En la toma puede verse el living principal, un espacio amplio con predominio de tonos neutros. Dos grandes sillones blancos ocupan el centro, generando una sensación de amplitud. Sobre ellos se apoyan varios almohadones al tono, lo que refuerza el estilo despojado que caracteriza al ambiente. Frente a los sillones aparece una mesa de centro larga y baja, en color negro, que contrasta con la paleta clara del resto del espacio. Encima se observan algunos objetos decorativos, entre ellos piezas de cerámica y dos velas, colocadas de manera equilibrada para mantener la estética armónica.

La casa de Pampita

Detrás del living se distingue un gran espejo que duplica visualmente la dimensión del lugar y refleja otros rincones de la casa. También se observan luminarias colgantes y una paleta estructurada en blancos, negros y madera suave, lo que da la sensación de orden y serenidad que domina la escena.

El recorrido continúa hacia el exterior, donde sobresale un amplio deck de madera que bordea la piscina. Varias reposeras tapizadas en tonos claros están ubicadas alrededor del área, acompañadas por sombrillas grises que aportan sombra y volumen al paisaje. La pileta, de líneas rectas y borde limpio, se funde visualmente con el lago que se extiende a pocos metros, generando un ambiente de relajación absoluta. La vista abierta y la vegetación que rodea el sector completan una postal que trasmite tranquilidad y desconexión.

La casa de Pampita

En otra de las secuencias aparece Anita García Moritán. La niña se muestra jugando cerca del ventanal, vestida con traje de baño, manguitos rosas y sosteniendo juguetes, lista para disfrutar lo que fue un día soleado en Buenos Aires. Su presencia aporta un toque cálido y espontáneo a la secuencia, mostrando el uso cotidiano del espacio y la dinámica familiar que se vive en esa casa.

Anita García Moritán

Las imágenes dejan ver un hogar donde la arquitectura, la decoración y la naturaleza se integran para crear un ambiente sereno, luminoso y funcional. El paneo que compartió Pampita vuelve a mostrar la estética equilibrada que caracteriza a su estilo personal.

F.A