Así son los días de Amancio y Magnolia con Benjamín Vicuña, lejos de la China Suárez

En medio de las discordias judiciales con Eugenia “China” Suárez por el régimen de comunicación de Amancio y Magnolia, Benjamín Vicuña aprovechó este fin de semana para compartir día de campo junto a sus hijos más chicos. Las imágenes quedaron desplegadas en las redes sociales del actor donde mostró los momentos más tiernos donde los nenes son los verdaderos protagonistas.

Benjamín Vicuña no se separa de Amancio y Magnolia

El próximo 29 de noviembre es el cumpleaños de Benjamín Vicuña y, en medio de los litigios con la China Suárez por establecer un régimen de comunicación ecuánime con Amancio y Magnolia, el actor pudo negociar que sus hijos más chicos estén en Argentina para dicha fecha. La actriz, por su parte, aprovechó su regreso al país para promocionar su nueva producción audiovisual que está próxima a estrenarse, razón por la cual viajó junto a los niños y a su actual pareja a Buenos Aires.

Benjamín Vicuña y Amancio | Instagram

En este marco, el encuentro entre el dramaturgo y los menores se produjo el pasado lunes 10 de noviembre. Desde ese entonces, el artista chileno no se separó más de ellos. Sin embargo, se supo que respetó las actividades escolares de ambos. Por tal motivo, este fin de semana aprovechó a pasar un día como papá full time. Para ello, eligió vivir una experiencia conectados con la naturaleza. Entre los rayos del sol y el inmenso parque, padre e hijo cabalgaron juntos. Además, recorrieron el establo e, incluso, acariciaron y alimentaron a los equinos.

Asimismo, Magnolia recorrió la zona de arbustos y recogió pétalos de flores que depositó sobre un vasito transparente de plástico. Con un vestido manga cortas con estampado floral y puntillas en las mangas, la nena disfrutaba de una experiencia donde el tacto cobró protagonismo: sus manos recorrían las texturas de las hojas y de las flores de los frondosos arbolitos perfectamente podados.

Benjamín Vicuña y Magnolia | Instagram

Benjamín Vicuña se aleja de la China Suárez

A diferencia de la vida rodeada de lujos y extravagancias que les brinda la China Suárez a Amancio y a Magnolia en Estambul, Benjamín Vicuña elige brindarles lo simple pero llenas de experiencias únicas. La pasión del intérprete por los caballos data de hace años. Cuando vivía con la madre de sus dos hijos pequeños, ambos tenían su propio establo donde criaban sus propios animales y a menudo compartían junto a sus hijos la experiencia campestre.

Benjamín Vicuña y Amancio | Instagram

Ahora, Vicuña mantiene vivo ese legado de crianza intentando que sus herederos valoren lo más simple de su vida que es el tiempo compartido y el contacto pleno con la naturaleza. La risa de Benjamín con Amancio le puso el moño a un domingo lleno de aventuras y momentos compartidos rodeados de un paisaje único, lleno de paz y tranquilidad.

Benjamín Vicuña y Amancio | Instagram

De esta manera, Benjamín Vicuña aprovecha cada segundo para recuperar el tiempo que estuvo alejado de los hijos en común que tiene con la China Suárez. Ahora, las miradas están puestas en el doble festejo del próximo sábado 29 de noviembre donde el actor cumplirá 47 años y se estima que realizará un evento íntimo junto a sus descendientes y los más cercanos a su familia, mientras que su ex festejará su primer aniversario de noviazgo junto a Mauro Icardi.

NB