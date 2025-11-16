Así es la casa de Natalia Oreiro que compró con el éxito de Muñeca Brava: construida en 1887 y "oculta" en un emblemático barrio porteño

Natalia Oreiro pudo darse el gran gusto de comprarse una casa a los 21 años. No se trató de una propiedad cualquiera, la actriz comentó que la vio mientras estaba en pleno éxito de Muñeca Brava y fue amor a primera vista. Si bien ya no vive más en ese lugar, su historia sigue más presente que nunca, ya que existen muchos fanáticos de la cantante que recorren el mundo entero para visitarla, sin saber que ya no pertenece a ella.

Así era la casa de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

La casa que Natalia Oreiro compró a los 21 años fue construida en 1887, por la célebre familia Alvear y se encuentra “medio escondida” en uno de los pasajes más conocidos de los barrios porteños. En 2016, la actriz y su marido, Ricardo Mollo, decidieron venderla, aunque siguieron yendo a visitarla de vez en cuando, ya que el estudio de grabación, que se encuentra dentro del terreno, continúo bajo su propiedad.

En cuanto a la casa en sí, hay que marcar que cuenta con 480 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas, con tres dormitorios y tres baños. Todo, enmarcado en un impresionante terreno de 25 x 27 metros.

La fachada es una obra de arte en sí misma, con una palmera y un caballo multicolor como protagonista en la puerta de acceso. Una sensación que se extiende dentro de la propiedad, ya que cada ambiente representa un estilo de decoración diferente. Así, se puede pasar de un palier con pisos de mármol originales a un comedor diario de hierro y vidrio o un bar con el escudo de la familia Alvear tallado en la barra.

El recuerdo de los seguidores que la vuelven a visitar

Hace algunos años, el dueño actual de la propiedad, que no quiso dar su nombre, habló con La Nación de lo que significaba vivir allí. Además de marcar que siempre había estado enamorado de esa casa, antes de adquirirla, ya que le parecía que pertenecía a la realeza, explicó que aún en la actualidad es visitada por fanáticos que recorren el mundo entero para conocerla.

Según contó, es habitual que jóvenes de Rusia toquen la puerta o se queden esperando afuera, esperando que Natalia Oreiro salga a la calle, sin saber que ya no vive más allí. Algo que, lejos de molestarle, lo resulta curioso e incluso lo ha llevado a conversar con los visitantes.

